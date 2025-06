Ondernemersclubs presenteren toekomstplan voor levendige en gezonde binnenstad

Foto Andor Heij: Zwanestraat

Wethouder Carine Bloemhoff kreeg woensdagmiddag het eerste exemplaar van het ambitiedocument ‘Toekomstperspectief Binnenstad Groningen 2035’ uitgereikt. In het plan beschrijven de Groningen City Club, Koninklijke Horeca Nederland en VNO-NCW MKB Noord hoe de binnenstad de komende tien jaar duurzaam en economisch sterk kan worden en blijven.

De overhandiging van het document vond woensdagmiddag plaats in het Market Hotel aan de Grote Markt. Dat gebeurde in het bijzijn van ondernemers, culturele instellingen, kennisinstituten en vastgoedpartijen die meedachten over de toekomstvisie.

‘Meer bezoekers, langer blijven en vaker terugkomen’

De binnenstad wordt door de samenwerkende clubs ruimer bekeken dan alleen het oude centrum. Ook het Stationsgebied, de Hortusbuurt, Westerhaven, Suikerzijde, Stadhavens en het UMCG horen erbij. Deze gebieden groeien steeds meer samen tot één stadscentrum.

De initiatiefnemers doen aanbevelingen om de kwaliteit van deze grotere binnenstad te verbeteren. Ze willen meer aandacht voor cultuur, kunst en beleving, zowel in de echte stad als digitaal. Het doel is meer bezoekers te trekken, ze langer te laten blijven en zorgen dat ze vaker terugkomen. Zo moet de stad ook financieel sterker worden en een goede naam krijgen.

Nieuwe start tussen ondernemers en gemeente

Het plan is een startpunt voor een nieuwe manier van samenwerken, stelt de Groningen City Club. De gemeente en ondernemersclubs kwamen de afgelopen jaren regelmatig in conflict, onder meer over de venstertijden en de venstertijden. De toekomstvisie moet een nieuwe start zijn voor samenwerking tussen binnenstadsondernemers en de gemeente:

“Het is een open uitnodiging aan de gemeente om vooruitlopend op het Omgevingsplan samen met ons de stadpartners na te denken over de keuzes en prioriteiten voor de toekomst”, aldus de opstellers van de visie. “De naam stadspartners is gekozen om het belang van samenwerking en gelijkwaardigheid te benadrukken. De overhandiging is nadrukkelijk geen eindpunt, maar een start om samen met iedereen met een ondernemershart en een grote liefde voor Stad na te denken over de huidige en de groeiende binnenstad.”