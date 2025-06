Ondernemend Haren biedt Hein Bloemink ‘interviewbankje’ aan

Foto: Ondernemend Haren

Ondernemers van Haren hebben vrijdagmiddag het bankje, waar Hein Bloemink elke maand iemand interviewt, aan hem aangeboden. Dit gebeurde ter ere van het dertigjarig bestaan van Haren de Krant.

Bloemink begon de krant in 1995. Haren telde destijds meerdere lokale kranten, een aantal dat uiteindelijk uitgroeide tot vier titels. Alleen Haren de Krant heeft de tand des tijds overleefd. “Ik maak de krant in mijn eentje,” liet Bloemink afgelopen week aan OOG weten. “Ik doe de advertentieverkoop zelf en ik stuur ook de bezorgers aan. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar juist dit maakt de krant sterk. Er zijn korte lijntjes met lage kosten.”

Vrijdag werd er uitgebreid stilgestaan bij het dertigjarig lustrum. In cultuurcentrum ’t Clockhuys was er een talkshow, interviews en diverse muzikale optredens. Het programma eindigde om 17.00 uur. Dat was het moment voor de ondernemers, verenigd in Ondernemend Haren, om Bloemink het bankje aan te bieden. Het bankje was voor de gelegenheid versierd met een rode strik. Het ‘gesprek op het bankje’ is één van de succesvolle onderdelen in de krant. In de laatste editie van de krant werd Bloemink voor de verandering zelf geïnterviewd op het bankje.

Verslaggever Johannes Rienks maakte een reportage over Bloemink: