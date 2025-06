Omrijdadvies voor NAVO-top begint al in Stad

Afbeelding via Rijkswaterstaat

De NAVO-tip van komende dinsdag en woensdag vooral gevolgen voor het verkeer in de Randstad. Voor het veilige vervoer van wereldleiders zijn vanaf deze maandag al grote verkeersmaatregelen nodig. Daarom heeft Rijkswaterstaat adviesroutes ingesteld, die al in Groningen beginnen.

Zo worden automobilisten vanaf het noorden en oosten richting Den Haag en Schiphol gestuurd via de oostkant van het land. Hiermee wordt voorkomen dat teveel verkeer op drukke knelpunten terechtkomt.

Nederland organiseert op 24 en 25 juni de NAVO-top 2025 in Den Haag. Om wereldleiders veilig en ongestoord tussen Schiphol en Den Haag te kunnen vervoeren, zijn er verkeers- en veiligheidsmaatregelen nodig. Tussen zondag 22 juni en vrijdag 27 juni zijn delen van de A5, A4, A44, N44, N440 en N434 afgesloten. Ook op lokale en regionale wegen in de Randstad is veel hinder.

De zwaarste verkeersdrukte wordt verwacht op maandagmiddag, dinsdag de hele dag en woensdag van ochtend tot middernacht. Files kunnen dan verdrievoudigen.