Omlandia Ten Boer maakt zich op voor ‘wedstrijd van het seizoen’: “Wij zijn er klaar voor”

Voetbalclub Omlandia uit Ten Boer staat aan de vooravond van wat ze zelf omschrijven als dé wedstrijd van het seizoen. Komende zaterdag kan het eerste elftal promoveren naar de derde klasse, maar daarvoor moet het wel zien af te rekenen met een Friese tegenstander die ze nog nooit eerder troffen. Volgens voorzitter Bert ter Harkel is de club er desondanks helemaal klaar voor.

Bert, Hoe bijzonder is deze wedstrijd?

“Deze wedstrijden zijn de mooiste van het seizoen. Natuurlijk hadden we deze nacompetitie liever niet gespeeld; het was veel mooier geweest als we ons via de reguliere competitie geplaatst hadden voor promotie. Maar dat zat er niet in. We waren daar niet constant genoeg voor. Maar nu hebben we toch alle kansen om te promoveren. De laatste acht wedstrijden hebben we allemaal gewonnen. Je kunt dus echt stellen dat we in vorm zijn en in een flow zitten.”

Hoe bereid je je op zo’n wedstrijd voor?

“Er wordt deze week goed getraind, dus met de voorbereiding zit het goed. Maar we hebben ook nagedacht over wat we extra kunnen doen. Zo hebben we een filmpje gemaakt voor de spelersgroep, waarbij onder andere ik een aantal motiverende woorden tot de groep spreek. Dat is de mentale voorbereiding, die we ook heel serieus nemen. We denken dat dit belangrijk is, omdat we niet al te beste herinneringen hebben aan dergelijke finalewedstrijden.”

Hoor ik hier een soort penaltytrauma?

“We spelen zaterdag om promotie naar de derde klasse. Omlandia heeft in het verleden vaker in deze klasse gespeeld. Maar via dezelfde nacompetitie zijn we er al eens uitgevlogen. Een vergelijkbare situatie overkwam ons toen we in de eerste klasse speelden. Zulke beslissingswedstrijden hebben voor ons dus niet altijd goed uitgepakt. Aan de andere kant, de huidige spelersgroep was daar niet bij betrokken. Het is dus ook heel goed om zaterdag voor eens en voor altijd af te rekenen met dat verleden en de winst te pakken.”

Leeft de wedstrijd al een beetje in Ten Boer?

“Absoluut. De finale wordt gespeeld op sportpark De Bosk in Harkema. Supporters geven massaal aan dat ze de wedstrijd graag willen bijwonen, dus men is druk bezig met het regelen van bussen. Daarnaast staat er een sfeeractie op het programma. En dat is het mooie aan deze wedstrijden. Zelf was ik dinsdagavond aanwezig in de Euroborg waar het Nederlands elftal het opnam tegen Malta. Je zag jong tot oud genieten. En dat vind ik zo mooi. Dat sport, en in dit geval voetbal, verbindt. Het brengt alle lagen van de bevolking samen. En dat kunnen we goed gebruiken in de tijd waarin we nu leven.”

Om in de finale van promotie te komen moesten jullie ‘afrekenen’ met verschillende tegenstanders…

“Onze eerste opponent was Lions’66 uit Leeuwarden, een tegenstander waar we niet eerder tegen gespeeld hadden. Die ploeg versloegen we. Afgelopen weekend wonnen we van Hollandscheveld. Nadat we op een 1-0 achterstand kwamen, wisten we na de gelijkmaker voor rust op voorsprong te komen. Uiteindelijk werd het 2-3, waarbij we een stormachtige slotfase wisten te doorstaan. En nu wacht de finale nog.”

Waar Foarút uit het Friese Menaam de tegenstander is…

“Wij hebben nog nooit eerder tegen hen gespeeld. Afgelopen weekend wonnen zij misschien wat verrassend van DESZ uit Zwartsluis nadat ze hen versloegen na het nemen van strafschoppen. Als club bereiden wij ons gedegen voor. Vaak proberen we ook even te kijken bij een tegenstander: hoe spelen ze, wat zijn de positieve punten? Maar in het geval van Foarút is dat in zekere zin een verrassing. Gisterochtend heb ik toevallig even gebeld met de voorzitter van de club. Hij vertelde dat ook in Menaam de wedstrijd leeft en men van plan is om met flink wat supporters naar Harkema te komen. We hebben dus in ieder geval plannen gemaakt over de inzet van stewards om alles in goede banen te leiden.”

Hoe ga je komende zaterdag de wedstrijd beleven?

“We hopen dat het een prachtige finale gaat worden. Ik heb begrepen dat zij er duidelijk klaar voor zijn. Ik heb de website van Foarút ook bekeken, en ik krijg de indruk dat het een bruisende club is. Er zit veel beleving in. Datzelfde geldt ook voor ons. Wij zijn er klaar voor. Ik denk dus dat alle ingrediënten aanwezig zijn om er een prachtige dag van te maken. En hopelijk eindigt die dag op de platte kar door Ten Boer. Dat zou toch super zijn!”

De wedstrijd begint zaterdag om 14.30 uur en wordt gespeeld op De Bosk in Harkema.