Omlandia naar finale, degradatie Lycurgus, HFC’15 blijft vierdeklasser

Foto: Wouter van der Maden. Groene HFC'15 rook voorafgaand aan het duel.

Omlandia speelt de finale voor een plek in de derde klasse. Lycurgus degradeerde zaterdag naar de vierdeklasser. HFC’15 verloor en blijft vierdeklasser.

Omlandia haalde zaterdagmiddag de finale met als inzet plek in de derde klasse. In en tegen Hollandscheveld werd met 3-2 gewonnen. De Drenten kwamen op voorsprong door Danny Mol. Jeroen Haan maakte na 20 minuten de gelijkmaker. Ruben Meier zette Omlandia voor rust op voorsprong en Haan tekende na de pauze voor de 1-3. Jan Oosterbeek bracht ongewild de spanning nog even terug voor de ploeg uit Ten Boer door in eigen doel te mikken, maar Omlandia bleef overeind.

Lycurgus wist het vege lijf in de derde klasse in de nacompetitie niet te redden. De uitwedstrijd tegen Rijperkerk werd met 5-3 verloren. Lycurgus wist de score nog wel te openen door Tieme Schiphof. Daarna liep Rijperkerk, dat ook voor lijfsbehoud in de derde klasse knokt, over de Groningers heen. Jerimiah Ridderbusch scoorde na rust twee keer voor Lycurgus.

HFC ’15 blijft in de vierde klasse. In Niekerk werd na strafschoppen verloren van de gelijknamige club. Na 90 minuten en verlenging stond het 3-3.

HFC kwam achter door een vrije trap van Frank Renkema. Jelle Kijf schoot vervolgens de bal in eigen doel: 1-1. Niekerk had voor de pauze de beste kansen. Na rust zette Rense Dijk Niekerk weer op voorsprong. Rick van Lent maakte weer de gelijkmaker voor HFC. De Hoogkerkers kregen een paar kansen, maar konden een verlenging niet voorkomen.

Hidde Kijf zette Niekerk daarin op voorsprong, maar in het tweede deel van de verlenging scoorde Frank Volkers voor HFC: 3-3. Vervolgens nam Niekerk de strafschoppen beter.

“Wat overheerst is toch trots”, zei HFC’15 trainer Nick Achterhof na afloop. “Drie keer terugkomen van een achterstand. Dat betekent dat het tussen de oren goed zit. Het waren twee teams met een goed voetbalplan en we waren aan elkaar gewaagd. Dan de strafschoppen. Helaas voor ons”.

Achterhof vertrekt bij HFC’15 en wordt opgevolgd door Harry Zwiers.