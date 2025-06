OM eist lange celstraffen tegen vermeende bankhelpdeskfraudeurs

Foto via Politie.nl

Twee jonge mannen (21 en 25 jaar) stonden vrijdagmiddag voor de rechter aan het Guyotplein, omdat ze worden verdacht van het oplichten van ouderen. Volgens het OM deden ze dat door zich voor te doen als bankmedewerker, onder meer in onze gemeente. Omdat ze zich richtten tegen kwetsbare slachtoffers, eiste het openbaar Ministerie (OM) forse gevangenisstraffen tegen de twee.

De 25-jarige man wordt verdacht van zeker vijf oplichtingszaken, die volgens het OM bijzonder beangstigend waren voor de slachtoffers. Volgens het OM dacht 25-jarige man alleen aan eigen gewin en eiste daarom 24 maanden gevangenisstraf (waarvan acht voorwaardelijk) tegen deze verdachte. De officier van justitie haalde onder meer de ingrijpende gevolgen aan voor één van de oudere ‘prooien’ van de man:

“Ze durft eigenlijk niet meer alleen naar buiten en als de telefoon gaat, is ze angstig. Haar telefoon stond doorgeschakeld naar haar zoon. Het is een schande dat mevrouw zo moet leven. De verdachte zat geruime tijd in haar huis. Ze heeft moeten toezien hoe hij haar geld meenam. Geld waarvoor haar overleden man hard heeft gewerkt. Geld bedoeld om haar eigen begrafenis mee te voldoen.”

De andere verdachte (21) hoorde in het beklaagdenbankje dertig maanden gevangenisstraf (tien maanden voorwaardelijk) eisen. Hij wordt beschuldigd van oplichting van 22 ouderen. Bij negentien van hen is geld meegenomen met een valse sleutel. De man zou ook sieraden, telefoons en tablets hebben meegenomen. Daarmee maakte hij, in opdracht van anderen, zo’n 30.000 euro buit in de vorm van bankpassen en contant geld.

De verdachte gaf alles direct door aan mensen die hem aanstuurden. Het geld en de goederen gingen naar degenen die hem als ‘loopjongen’ inzetten. De 21-jarige verdachte stelt daarom dat hij onder druk heeft gehandeld en er zelf niets mee verdiend heeft.