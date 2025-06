NS presenteert eindbod aan personeel

Foto Andor Heij. Nieuwe intercity (ICNG) op hoofdstation Groningen 1

De NS komt deze woensdag met een, naar eigen zeggen, laatste bod richting het stakende personeel. Er komt een loonsverhoging en een betere regeling voor mensen met zwaar werk.

De NS hoopt dat de serie stakingen van deze maand hiermee tot het verleden behoort. De vakbonden gingen niet akkoord met een loonsverhoging van 3,25 procent. De NS maakt er nu 4 procent van, met op 1 maart volgend jaar nog eens een verhoging van 2,75 procent. Mocht de inflatie volgend jaar hoger uitvallen dan verwacht, dan krijgt het personeel een eenmalige uitkering.

NS-medewerkers die zwaar werk verrichten kunnen drie jaar eerder stoppen met werken. De NS spreekt van 12.000 werknemers, maar stelt wel een voorwaarde: het bod moet passen bij de financiële situatie waarin NS zich bevindt.

NS-directeur Wouter Koolmees zegt in het AD: “Onze collega’s maken elke dag het verschil voor de reiziger. Zij verdienen een cao die aandacht heeft voor de omstandigheden waarmee zij te maken hebben. In dit eindbod hebben we een balans gezocht tussen wat nodig is voor onze collega’s, wat mogelijk is voor het bedrijf en wat ik kan verantwoorden richting onze reizigers.”

Het wachten is nu op een reactie van de vakbonden.