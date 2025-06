‘NS krijgt laatste kans om spoorstaking van vrijdag nog te voorkomen’

Een DDZ-trein. Foto: Rob Dammers - Dieren DDZ 7608 als IC 3634 naar Zwolle, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66191160

NS krijgt nog een laatste kans om een staking op het spoor te voorkomen. Dat meldt vakbond CNV.

In navolging van de andere twee spoorbonden (VVMC en FNV) heeft vakbond CNV ook een ultimatum gesteld, dat deze donderdag 5 juni om 16.00 uur verstrijkt. “NS kan een ingrijpende staking op het spoor nog voorkomen, maar dan zal er wel heel snel iets moeten gebeuren. De voorbereidingen voor de acties zijn al in volle gang,” zegt CNV-onderhandelaar Henk Jongsma.

Jongsma: “We zijn al sinds begin januari in gesprek, het is waardeloos dat het niet is gelukt om tot een resultaat te komen. Wat NS nu aanbiedt, staat simpelweg veel te ver af van wat onze leden willen. Verreweg de meesten vinden dat we nu een streep moeten trekken. Als daar acties voor nodig zijn, dan moet dat maar.”

Onder de cao vallen zo’n 17.500 NS-werknemers. Hun cao is sinds 1 maart verlopen. Omgerekend biedt NS in de nieuwe cao een loonsverhoging van 2,55 procent per jaar. “Dat is nog minder dan de inflatie, dan ga je er dus feitelijk op achteruit,” zegt Jongsma. “Onze inzet is een loonsverhoging van 6 procent.”

Verder wil vakbond CNV in de nieuwe cao betere afspraken over de werkdruk en een zwaarwerkregeling voor oudere werknemers. Volgens Jongsma wil NS de nieuwe regeling pas laten ingaan in 2029. “Dat is wat ons betreft veel te laat. We willen de mensen in de cao een helder perspectief kunnen bieden.”

Als NS niet op het ultimatum ingaat, zijn er vanaf vrijdagochtend vroeg acties op het spoor. Jongsma: “De voorbereidingen zijn in volle gang. Het gaat in eerste instantie om een regionale staking, maar zeker de staking van komende vrijdag heeft impact op een groot deel van het land.”

Mocht de staking van vrijdag niets opleveren, dan zijn er plannen om op 10 juni te staken in het westen van het land. Op 12 juni wordt in het noordwesten en oosten het werk neergelegd en op 16 juni rijden er geen treinen in het noorden en zuiden. Eventueel kunnen er daarna landelijke stakingen volgen.

Arriva meldt dat haar treinverkeer in Groningen en Friesland gewoon doorgang zal vinden.