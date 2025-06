Noorderzon biedt lokaal talent een podium: “Je speelt je letterlijk in de kijker”

Muziekvereniging Juliana Aduard op het Noorderzon Festival van 2024. Foto: Niels Knelis

Op het aanstaande Noorderzon Festival krijgt lokaal talent opnieuw een kans. Het Kultuurloket biedt deelnemers, net als voorgaande jaren, een podium. Maar hoe belangrijk is zoiets nu echt? En wat heeft het eerdere deelnemers gebracht? Een gesprek met Jantine Postma van muziekvereniging Juliana uit Aduard.

Jantine, wat klinkt het gezellig bij jou op de achtergrond!

“Vandaag vindt in Aduard het Abdijfestival plaats. Er zijn twee podia: het Kaakheem en de Hofstraat. Als muziekvereniging zijn we hier uiteraard bij. Sterker nog, als vereniging bestaan we dit jaar honderd jaar. Zojuist hebben we van de burgemeester van de gemeente Westerkwartier, Ard van der Tuuk (PvdA), een Koninklijke erepenning in ontvangst mogen nemen. Dus ja, het is echt een feestje!”

Jullie zijn een levendige vereniging en noemen jezelf het ‘leukste fanfarekorps van het Noorden’. Vorig jaar waren jullie op het amateurpodium van Noorderzon te bewonderen…

“Klopt. Vorig jaar waren we op 25 augustus te gast. En het jaar daarvoor waren we er ook bij. Vorig jaar zaten we in de vakantieperiode, dus er werd op zo’n moment een balletje opgegooid wie er kon. Dat heeft een ensemble opgeleverd. We hebben in de tent gespeeld bij de vijver, waar we een mooi concert hebben neergezet. We hebben de Strauss Medley gespeeld, maar ook Keltische muziek, Pirates of the Caribbean, de Martinimars en een medley met werken van Toto. Het leverde veel positieve en enthousiaste reacties op.”

Hoe belangrijk is een dergelijk podium?

“Ik denk dat het heel belangrijk is. Je geeft verenigingen van buitenaf de mogelijkheid om kosteloos op te treden. Je kunt je letterlijk in de schijnwerpers plaatsen. Op een festival als Noorderzon is alles perfect georganiseerd; de ambiance is heel goed. Voor een muziekvereniging als de onze is zoiets belangrijk: je laat je daarmee letterlijk zien aan het publiek, terwijl zoiets normaal niet alledaags gebeurt.”

Heeft het jullie ook veel gebracht?

“Na afloop hebben we mooie reacties ontvangen. Maar het is niet zo dat we hierdoor allerlei extra boekingen voor optredens hebben gekregen. Als orkest stellen we zelf ook ons eigen schema samen. Je wordt wel eens gevraagd voor een evenement. Zo waren we bijvoorbeeld aanwezig bij de opening van het nieuwe Julianaplein in de stad. En we zijn straks ook aanwezig bij de opening van het Zuiderplantsoen. Maar dit optreden op Noorderzon hebben we zelf bedacht. In de vereniging ontstaat enthousiasme, het wordt opgepakt, en het leidt dan tot dit concert.”

Ik kan me ook voorstellen dat het voor teamspirit zorgt binnen de vereniging…

“Het zorgt voor adrenaline. En wat ik zeg, mensen in een goed gevulde tent bleven luisteren. Er werd genoten. Voor onze vereniging was het optreden op Noorderzon een hele mooie dag omdat het verbindt. Maar ook in het zichtbaar zijn naar de samenleving. Het zijn wat dat betreft wel de krenten in de pap.”

Zijn jullie dit jaar opnieuw op Noorderzon te bewonderen?

“Dat lijkt ons super leuk. Daar gaan we zeker onze best voor doen.”

‘Van Eigen Bodem’

Tijdens elke festivaldag is er plek voor twee optredens van maximaal 45 minuten. Het gaat om acts met akoestische of licht versterkte muziek. Elk festivaldag zijn er twee tijdsloten beschikbaar. Het eerste tijdslot – op weekdagen van 15:00 tot 15:45 uur en in het weekend van 14:30 tot 15:15 uur – is bedoeld voor koren, orkesten en ensembles. Het tweede tijdslot – op weekdagen van 17:00 tot 17:45 uur en in de weekenden van 16:30 tot 17:15 uur – is ingericht voor spoken word, poëzie, hiphop, bands en workshops. Per act zijn maximaal acht personen toegestaan; voor koren geldt een maximum van zestien. Drums zijn niet toegestaan. Voor de optredens wordt een vergoeding van 75 euro per optreden betaald. Het programma ‘Van Eigen Bodem’ wordt verzorgd door het Kultuurloket, VRIJDAG in de Buurt, VRIJDAG Muziek en Open Studio.