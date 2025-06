Noodrechtspecialist RUG benoemd tot tuchtrechter KNVB

foto: Rijksuniversiteit van Groningen

Adriaan Wierenga, noodrechtspecialist en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit van Groningen, is 15 juni benoemd tot tuchtrechter bij de Koninklijke Nederlands Voetbal Bond (KNVB).

De Groningse onderzoeker zal binnen zijn nieuwe functie oordelen over (ernstig) overtredingen en ander wangedrag in het Nederlandse amateurvoetbal. Dat doet hij samen met zo’n veertig andere collega-tuchtrechters. Wierenga is benoemd voor een periode van drie jaar.

Politie-eenheid Oost-Nederland

Naast zijn benoeming bij de KNVB heeft Wierenga ook een andere nieuwe functie. Op 14 mei dit jaar werd hij benoemd tot lid van de Adviescommissie Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) van de politie-eenheid Oost-Nederland. Het TOOI onderzoekt activiteiten van personen, die mogelijk tot ernstige openbare ordeverstoringen kunnen leiden.