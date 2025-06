Nobelprijswinnaar Ben Feringa opent officieel ‘zijn gebouw’ op Zernike Campus: ‘Elke morgen blij als ik binnenkom’

Foto: Ruben Feiken

Chemicus en Nobelprijswinnaar Ben Feringa heeft woensdagmiddag officieel het naar hem genoemde ‘Feringa Building geopend’ op de Zernike Campus.

De opening werd gevierd met toespraken, rondleidingen en een persconferentie. Naast Feringa stonden commissaris van de Koning René Paas, RUG-bestuurder Hans Biemans, architect Joost Ector op het podium. Ook prins Constantijn van Oranje was aanwezig, vanuit zijn rol als ‘gezant’ van TechLeap.

Het nieuwe gebouw voor onderwijs en onderzoek in bèta- en technische vakken van de RUG biedt op den duur plek aan 1400 studenten en 850 medewerkers. Er zijn collegezalen, werkplekken en gespecialiseerde laboratoria voor onder meer natuurkunde, chemie en nanotechnologie. Het pand is volledig aardgasvrij, heeft 900 vierkante meter aan zonnepanelen en is gebouwd om aardbevingen te weerstaan.

“Het is zo’n mooi gebouw. Het nodigt zo uit om hier te werken”, vertelt Feringa. “Ik word zo ongelooflijk blij als ik hier iedere morgen binnenkom. Dat merk ik ook aan de studenten die hier opgeleid worden. Dat creëert een atmosfeer van creativiteit en ontdekkingen. Dat is geweldig.”

Vertraging en problemen

Het Feringa Building is nog niet helemaal af: van de 64.000 vierkante meter moet nog zo’n tienduizend meter worden afgebouwd. De volledige oplevering is pas in 2027. Het eerste en grootste deel werd begin jaar in gebruik genomen, na een forse vertraging van bijna drie jaar. Door oplopende prijzen voor bouwmateriaal, personeel en de inrichting van laboratoria kon Feringa pas in februari van dit jaar zelf het eerste college geven in het naar hem vernoemde gebouw.

Daarna waren de problemen nog niet voorbij. Nog voor de verhuizing naar het nieuwe gebouw waren de omstandigheden voor de chemicaliën onvoldoende veilig, zodat die pas later konden meeverhuizen. Ook waren er problemen met de werking van zuurkasten en met de onderdruk in laboratoria. De laboratoria in het splinternieuwe gebouw worden vervolgens weer gesloten, zodat veel onderzoekers er maandenlang niet konden werken.