Nieuwe plekken voor evenementen in Stad laten op zich wachten

De avond valt op het Kingsland Festival in het Stadspark. Foto: Robert van der Veen

De gemeente Groningen is naarstig op zoek naar nieuwe locaties voor evenementen. Maar de zoektocht vordert langzaam, laat wethouder Molema woensdag aan de gemeenteraad.

De nieuwe plekken moeten zorgen voor minder drukte aan de westkant van de stad en een betere spreiding van evenementen. Volgens het college wordt gekeken naar zowel tijdelijke als blijvende plekken. Maar veel tijdelijke locaties blijken moeilijk beschikbaar, omdat ze ook nodig zijn voor bijvoorbeeld bouwopslag of tijdelijke huisvesting.

De gemeente beoordeelt nu samen met experts welke locaties haalbaar zijn. Voor een paar terreinen lopen wel al ‘vergaande gesprekken’ over de inpassing van een evenementenlocatie in de omgeving, aldus Molema.

Maar de wethouder, die van plan was om in april meer bekend te kunnen maken, houdt de vorderingen nu af to het einde van dit jaar. Dan volgt meer duidelijkheid. Daarna wordt de gemeenteraad geïnformeerd en kunnen omwonenden meepraten. Besluiten volgen op een later moment.