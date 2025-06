Nieuwe fietsbrug over Borgsloot feestelijk geopend met diner op de brug

Foto via Bureau Meerstad

Bureau Meerstad vierde afgelopen woensdag, samen met ruim zestig bewoners en betrokkenen, de opening van de nieuwe fietsbrug over de Borgsloot. Op de brug werd samen gegeten.

Het gezelschap van bewoners zat op de brug aan één lange tafel, samen met de bouwers van de overspanning en deelden samen het buffet.

De brug is een belangrijke laatste schakel in de snelle fietsroute tussen Groningen en Meerstad. Ook het aansluitende fietspad is nu klaar. De brug is al een paar weken in gebruik en wordt al veel gebruikt, bijvoorbeeld voor school of werk.

De brug is niet alleen praktisch, maar ook duurzaam. De constructie is grotendeels van hout, met een betonnen dek erboven. ’s Avonds zorgt verlichting op zonne-energie voor een veilige route.