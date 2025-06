Nieuwe burgemeester Kamminga krijgt een jaar om woning in Groningen te vinden

Roelien Kamminga (foto via VVD)

Roelien Kamminga wordt op 30 juni 2025 de nieuwe burgemeester van Groningen. Als de gemeenteraad het goed vindt, krijgt de kersverse burgermoeder een jaar de tijd om te verhuizen naar de stad.

Volgens de wet moet een burgemeester in de eigen gemeente wonen. Omdat Kamminga bij haar aantreden nog niet in Groningen woont, heeft ze gevraagd om een jaar ontheffing van deze verplichting.

Als het haar binnen een jaar niet lukt om in Groningen te gaan wonen, kan de ontheffing in bijzondere gevallen nog twee keer verlengd worden met maximaal één jaar. Dit gebeurt dan via de Commissaris van de Koning (René Paas) in overleg met de gemeenteraad.