Nieuw groot dierenasiel aan Aalborgweg officieel geopend: ‘Echt ons paradepaardje geworden’

Foto: Johannes Rienks

Aan de Aalborgweg in Groningen is vrijdagochtend een van de grootste dierenasielen van Nederland geopend. Het Dierenbeschermingscentrum Noord-Nederland vervangt de oude dierenopvanglocaties in Winschoten en Zuidwolde.

Wethouder Kirsten de Wrede en Ellen Bien, directeur van de Dierenbescherming, verrichtten samen met hulphond Truus de openingshandeling.

‘Paradepaardje’

Er is zo’n anderhalf jaar gebouw aan het nieuwe asiel. Eind april zijn alle dieren vanuit de oude dierenopvanglocaties in Winschoten en Zuidwolde en vanuit de dierenambulance Oost-Groningen naar Groningen verhuisd. Medewerkers en vrijwilligers zijn inmiddels gewend aan het nieuwe pand.

“Het is fantastisch dat we dit in twee jaar hebben gerealiseerd”, zegt directeur Ellen Bien. “Dit centrum is gebouwd volgens de meest recente inzichten op het gebied van dierenwelzijn. Het is echt ons paradepaardje geworden. Een plek waar dieren rust, ruimte en zorg op maat krijgen.”

Veel ruimte voor veel dieren

Het nieuwe centrum vervangt de inmiddels gesloten opvanglocaties in Winschoten en Zuidwolde. Het gebouw is speciaal ontworpen voor het welzijn van dieren. Er is plek voor 36 honden, 64 katten en 36 konijnen en knaagdieren. Ook zijn er buitenverblijven voor hobbydieren, zoals kippen en geiten.

De verblijven zijn zo ingericht dat de dieren zo min mogelijk last van elkaar hebben. Vloeren zijn deels verwarmd en gekoeld, zodat dieren zelf kunnen kiezen waar ze willen liggen. Ook is de ventilatie per ruimte apart geregeld. Dit voorkomt de verspreiding van ziektes.

Publiek mag kijkje nemen

Komende zaterdag is het asiel open voor bezoekers tussen 11.00 en 15.00 uur. Er zijn dan rondleidingen en mensen kunnen kennismaken met de dieren.