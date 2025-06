Niet burgemeester van een willekeurige gemeente, maar van Groningen!

Niet de burgemeester van een willekeurige gemeente, maar van Groningen. Dat is vanaf eind maandagmiddag Roelien Kamminga.

De VVD’ster is opgegroeid in het Groningse Zuidbroek en studeerde Engels en later internationale betrekkingen in Groningen. Kamminga was eerder ambtenaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna was Kamminga lid en tijdelijk voorzitter van de Tweede Kamer.

Kamminga is de opvolger van waarnemend burgemeester Mirjam van ’t Veld, die op haar beurt Koen Schuiling opvolgde na zijn aftreden. Waarnemer Mirjam van ’t Veld was de eerste vrouwelijke burgemeester van Groningen en werd benoemd door Commissaris der Koning René Paas. Roelien Kamminga, de tweede vrouwelijke burgemeester, is benoemd door de Kroon.

OOG sprak uitgebreid met de nieuwe burgermoeder van Groningen. Het hele interview met Roelien Kamminga is hier te bekijken.