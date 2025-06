Foto: Gemeente Groningen

Een specht heeft de asfalteringswerkzaamheden in het rosarium in het Pioenpark in de Oosterparkwijk stilgelegd.

De specht heeft een nest in het park. De specht is een beschermde vogelsoort die in het broedseizoen niet gestoord mag worden.

Een deel van de asfalteringswerkzaamheden kon wel uitgevoerd worden, maar een ander deel gebeurt later.

Wanneer de jonge spechten het nest verlaten hebben wordt de rest van het werk hervat. Een ecoloog houdt dat in de gaten.