Nederlandse deelnemers Gaza-mars teruggestuurd naar Istanboel

illustratie: Canva

Egypte heeft tientallen Nederlandse deelnemers aan de Mars naar Gaza het land uitgezet. Onder hen waarschijnlijk ook Stadjer Ibrahim A’mema.

De demonstranten zijn na aankomst op het vliegveld van Caïro door de politie opgepakt, verhoord en op het vliegtuig terug naar het Turkse Istanboel gezet. De Nederlanders kwamen woensdagavond laat in Caïro aan. Daar zouden ze zich aansluiten bij ruim tweeduizend activisten die zondag zouden beginnen aan de zogeheten Global March to Gaza. Van daaruit zouden ze in drie dagen tijd naar de grens met Gaza bij Rafah lopen. Daarmee wilden ze protesteren tegen de acties van Israël tegen de Palestijnen.

Eenmaal aangekomen op het vliegveld van Caïro nam de douane hun paspoorten in en werden ze verhoord. André, een andere Nederlander meldt aan het AD: “Bij de bagageband werd iedereen met kampeerspullen eruit gepikt door de politie. Dat ging heel agressief. Ik had mijn koffer en paspoort niet, we werden in een bus gezet en wisten niet waar we naartoe werden gebracht. Uiteindelijk werden we weer in een vliegtuig gedreven.’’

In het vliegtuig kregen de Nederlanders hun paspoorten terug van de Egyptische politie. Volgens André zijn zes Nederlanders uit zijn groep achtergebleven in Caïro. Wat er met hen gaat gebeuren is niet bekend. De overige deelnemers vliegen deze donderdag terug naar Nederland. Het is OOG nog niet gelukt om contact te krijgen met Stadjer Ibrahim A’mema.