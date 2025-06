Naalden, artiesten en inkt: Forum Groningen organiseert een tattoo conventie

Foto: Engin Akyurt via Pixabay

Tattooliefhebbers opgelet: in het weekend van 27 tot en met 29 juni organiseert Forum Groningen samen met Henk Schiffmacher, één van Nederlands bekendste tatoeëerders, de Tattoo Conventie. Ongeveer veertig van ’s werelds beste tattoo-artiesten zijn aanwezig en zetten ter plekke tattoos.

Het evenement is meer dan een grote tattooshop. Naast het tatoeëren zijn er diverse demonstraties, filmvertoningen en lezingen over de kunst en geschiedenis van tatoeëren. Daarnaast kunnen bezoekers kunnen kennismaken met nationale en internationale tattoo-artiesten, ze aan het werk zien en het vragen stellen over hun werkwijze.

Het Forum heeft ook een speciale ruimte ingericht voor een tentoonstelling over de geschiedenis en ontwikkeling van tatoeage. Deze tentoonstelling is van 28 juni 2025 tot en met 4 januari 2026 te bezichtigen. Mensen die een ticket hebben voor de tattoo conventie, hebben vrij toegang tot de tentoonstelling.

Artiesten

Voor de echte kenners zijn dit al wat namen van artiesten die aanwezig zullen zijn: Chris Garver, Filip Leu, Loretta Leu, Titine Leu, Lal Hardy, Valery Vargas, Taku Oshima, Permanent Mark, Frederik Moens, Luke Atkinson, Mick Zurich, Herpianto Hendra, Paul Dobleman, Henning Jörgensen, Freddy Corbin en George Bone.

Kijk voor meer informatie en het kopen van tickets op de website van Forum Groningen.