Na ruim veertig jaar sluit Haarstudio Solitaire Ten Boer de deuren: “Het dorpsplein stopt”

Peter Schoonbergen, zijn vrouw Zuzan en medewerkers Anita en Suus. Komende zaterdag stoppen zij na ruim veertig jaar met hun kapperszaak. Foto: ingezonden

Na ruim veertig jaar kapper te zijn geweest stoppen Peter Schoonbergen en zijn vrouw Zuzan met knippen. Komende zaterdag is hun haarstudio Solitaire aan de Wigboldstraat in Ten Boer voor de laatste keer geopend, hoewel Peter niet helemaal van plan is om de schaar aan de wilgen te hangen.

Peter, het lijken me voor jou en je vrouw bijzondere en vreemde dagen…

“Dat is het ook. Zojuist kwam hier een mevrouw afscheid nemen. Zo’n 43, 44 jaar lang is zij klant geweest. ‘Samen zijn we grijs geworden’, zeg ik grappend. En als je dan een handdruk krijgt en je hoort mooie woorden, dan raakt dat je. Het zijn namelijk klanten met wie je de afgelopen decennia lief en leed hebt gedeeld. De kapperszaak is als het ware een dorpsplein waar van alles gedeeld wordt. Dat dorpsplein stopt nu. Dat is niet niks.”

Je bent ook een groot deel van je leven kapper geweest, hè?

“Ik ben geboren in Groningen. Knippen en het mooi maken van kapsels is altijd een passie geweest. Ik heb twee jaar bij kapper Cats gewerkt. In 1982 was er vraag naar een herenkapper in Ten Boer. Deze kapsalon werd ingericht op de bovenverdieping van het pand waar sinds 1978 damessalon Solitaire gevestigd was. In 1983 kon ik het hele pand kopen. Na een flinke verbouwing heb ik de dames- en herenkapsalon op de begane grond gesitueerd. Door de jaren heen kwamen er meer kapperszaken bij. In het oude politiebureau in het dorp bijvoorbeeld. Dit runde ik samen met Henk Guikema uit de stad. Klanten konden hier zonder afspraak naar binnenlopen. Ook hebben we een kapsalon gehad in woonzorgcentrum Bloemhof. Op het hoogtepunt hadden we negen medewerkers in dienst. De laatste jaren zijn we aan het afbouwen.”

Je vrouw Zuzan is in 1988 bij je in de zaak gekomen…

“Klopt. Zuzan is op 16-jarige leeftijd begonnen. Zij is haar carrière gestart bij Sanders aan de Nieuweweg. Daarna heeft ze twaalf jaar gewerkt bij Henk Cats. Daar heb ik haar ook leren kennen. In 1988 is ze bij mij in de zaak gekomen. Op dit moment staan we met vier personen in de zaak. Altijd hebben we kunnen rekenen op een heel trouw bezoekersbestand. Ik kan me herinneren dat toen mijn vrouw hier kwam werken, er klanten meeverhuisden. Klanten die hier nog steeds komen: uit Glimmen komen ze, maar ook uit Assen en van Schiermonnikoog. Dat dit nu eindigt, dat doet wel wat met ons.”

Waarom stoppen jullie?

“De tijd staat niet stil. Dat geldt ook voor ons. Wij worden ouder. We hebben ruim veertig jaar kapsels geknipt, geverfd, gewassen en geschoren. Op een gegeven moment moet je een streep zetten. Wat willen we met de rest van ons leven doen? Een directe aanleiding om te stoppen is er niet: we voelen ons beide goed en gezond. Dat is ook het voordeel van kapper zijn, hè? We zijn de hele dag aan het gymnastieken, waarbij we heel wat af bewegen. Wat ik wel jammer vind, is dat het niet gelukt is om een overnamekandidaat te vinden. Afgelopen jaar hebben we gezocht naar een partij die deze zaak wilde overnemen. Die hebben we niet gevonden. Inmiddels is het pand verkocht. Vanaf 1 juli krijgt de nieuwe eigenaar de sleutel. Deze zal van de ruimte een levensloopbestendige woning gaan maken.”

Hoe reageren de klanten op het nieuws?

“Mensen reageren met een lach en een traan. Om hen te bedanken voor hun vaak jarenlange komst, geven wij hen vergeet-mij-nietjes. Met het grootste deel van je klanten heb je een band opgebouwd. En zij met ons. De kapperszaak is als het ware een dorpsplein. Mensen komen elkaar hier tegen: ‘Hé Gert! Jij hier? Hoe is het met jou?’ En als wij een klant in de stoel hebben, dan horen wij hun hele verhaal. Je hoort van alles. Je weet alles. Op dit moment hebben we elk half uur een afscheid. Ongeveer zes weken geleden zijn de laatste afspraken gemaakt. Toen was de agenda vol. De komende dagen knippen we de laatste klanten en vanaf zaterdag is het dan echt gebeurd.”

Hoe ga je zo’n laatste dag beleven?

“Daar denk je van tevoren over na. Hoe willen we dat doen? We hebben nagedacht over een afscheidsreceptie, om een zaal te huren met een liveband. Maar daar hebben we niet voor gekozen. We sluiten het hier in de kapperszaak af. Na het vertrek van de laatste klant gaat de deur op slot en dan wordt een tijdperk afgesloten. Daarna hebben we twee weken de tijd om de zaak leeg op te leveren. We gaan dan alle spullen verwijderen. Als dit klaar is, sluiten we het af met een gezamenlijk etentje met de vaste groep medewerkers. Met hen hebben we het altijd leuk gehad. We hebben hier altijd op een hele prettige manier kunnen werken.”

Je hebt op dit moment twee medewerkers in dienst. Wat betekent het voor hen?

“Anita en Suus inderdaad. Voor hen betekent de sluiting een nieuw begin. Anita gaat verder als zelfstandig kapster aan de Vijverweide in Ten Boer. De afgelopen periode heeft zij een ruimte bij haar woning verbouwd. Zij neemt ook een deel van de inventaris van deze zaak over. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de droogkappen en de stoelen. Suus begint als ambulant kapster. Ze komt bij de mensen thuis die geknipt willen worden.”

En wat gaan jullie zelf doen in de toekomst?

“We gaan in ieder geval niet achter de geraniums zitten. Ik wil enigszins als kapper actief blijven. In ons klantenbestand hebben we mensen die niet zo goed hun huis uit durven of slecht ter been zijn. Zij zullen op mij kunnen blijven rekenen. Daarnaast wil ik mij beschikbaar stellen voor andere kapperszaken. Stel dat een collega voor langere tijd op vakantie gaat of door omstandigheden niet kan werken, dan kunnen ze in zulke gevallen een beroep op mij doen. Ook lijkt het mij misschien leuk om praktijklessen te gaan geven op bijvoorbeeld het Noorderpoort College. Ik heb het altijd leuk gevonden om jonge mensen op te leiden, dus misschien spring ik daar ook wel in. En ik wil mijn hobby’s wat meer oppakken. Ik vind gitaar spelen prachtig, en ook het draaien van Latin-muziek is een hobby van mij. Dus nee, geen geraniums.”

Door de jaren heen is jullie haarstudio een begrip geworden. Waar moeten zij nu terecht?

“Een groot aantal van onze klanten zal op zoek moeten naar een nieuwe kapper. Dat gaat wel een uitdaging worden. Elke kapper in Ten Boer en omgeving heeft zijn eigen klantenbestand. Doordat wij stoppen, wordt de vijver kleiner. In tijden van personeelskrapte zal het een flinke uitdaging gaan worden. Maar ik verwacht dat dit vast goed zal komen. Overal is tenslotte een oplossing voor.”

Komende week de laatste werkweek…

“Klopt. En om van de gelegenheid gebruik te maken: samen met Zuzan wil ik alle klanten bedanken. Ook alle collega’s wil ik bedanken die voor ons gewerkt hebben. En Anita en Suus wil ik veel succes wensen met hun uitdagingen.”