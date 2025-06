Na het weekend gaat het hittekanon aan: ruim boven de 30 graden

Hoewel het nog relatief ver weg is, begint het er steeds meer op te lijken dat het na het weekend uitzonderlijk heet wordt in ons land, ook in Groningen.

Door Johan Kamphuis

Bij een oostelijke of noordoostelijke stroming profiteren wij vaak nog van invloeden van de relatief koele Noordzee of Duitse Bocht. Maar het weer komt vanaf maandag helemaal vanuit de woestijn van Marokko. De hitte wordt daar op transport gezet.

Maar waarschijnlijk nog niet tropisch, daarna zonder meer

Zaterdag is het nog bewolkt, maar meestal droog bij 23 graden. Zondag zijn er al flinke perioden met zon en wordt het 25/27 graden. Daarna gaat het hittekanon aan. In een bijna rechte lijn zet de hitte koers via een snikheet Spanje en Frankrijk naar ons land. Maandag wordt het zeer warm tot tropisch met 28 tot lokaal 30 graden, maar is tropisch weer nog lokaal gebonden.

Dinsdag bereikt ons een volgende portie Saharalucht die met recht heet genoemd kan worden. Zoals gezegd is het nog ver weg, maar de berekeningen in de diverse modellen zijn al dagen lang eensgezind en worden eigenlijk alleen maar heter. Dat we dinsdag ruim boven de tropische 30 graden gaan uitkomen lijkt onontkoombaar. De vraag is, hoe warm gaat het worden.

Hitterecords in beeld

Voorlopig kunnen we uitgaan van een maximumtemperatuur van rond de 33 graden met een kleine kans op 34 of 35 graden. Het all-time record staat op dateert van 24 juli 2019 toen het op Vliegbasis Eelde 36.9 graden werd. Het landelijke hitterecord staat op naam van Gilze-Rijen. Daar werd op 25 juli 2019 voor het eerst de 40-graden grens doorbroken. Het werd 40.7 graden. Tot nog toe de enige keer. Mogelijk wordt de aanval op dit record dinsdag of woensdag ingezet.

De hitte lijkt geen lang leven beschoren, maar er bestaat een reële kans dat de hitte woensdag nóg een keer piekt. De kans daarop is voor het zuiden groter dan bij ons. Daarna heeft het er alle schijn van dat het kwik een vrije val maakt en dat buien de hitte opruimen.