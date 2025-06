Muziek klinkt uit woningen Noorderhoogebrug: “Evenement zorgt voor verbinding”

Op het Dorpsplein in Noorderhoogebrug vindt de 'afterparty' plaats. Foto: ingezonden

In Noorderhoogebrug vond zondag voor de zesde keer de Muziekoal Mitzummer Middag plaats. Volgens Arnold Jansen van de organisatie wordt er bij dit evenement muziek in woningen gemaakt.

Arnold, hoe is de dag vandaag verlopen?

“Het was een groot succes. De sfeer was heel goed. De opkomst viel met zestig deelnemers wellicht een klein beetje tegen, maar dat heeft misschien te maken gehad met de hoge temperaturen. Daarentegen lag de kwaliteit van de muziek heel hoog. We sluiten het evenement altijd af met een gezamenlijk optreden op het Dorpsplein. Daar was de band The Mash voor gevraagd. Toen ze begonnen, dacht ik: ‘Oeh, dit is wel heel heftig.’ Maar die jongelui kunnen spelen joh! Moderne muziek wordt makkelijk gevarieerd met muziek van The Stones. Echt fantastisch.”

Voor de mensen die dit evenement niet kennen. Wat is het precies?

“Er was vandaag op zeven verschillende plekken muziek te horen. Het programma begon om 13.45 uur. Deelnemers konden zich toen verzamelen op het Dorpsplein. De groep werd vervolgens opgesplitst in kleine groepjes, waarbij iedereen zijn eigen route had. Het resultaat is dat je daardoor hele intieme concerten krijgt in de huiskamer met een continue doorloop. Na afloop van een concert is er altijd de mogelijkheid om even met de artiesten te praten.”

Aan welke muziek moet ik denken?

“In een woning aan de Molenstreek hadden we Javenda, die op haar accordeon Klezmer en Franse muziek ten gehore bracht. Klezmer muziek is een traditionele Joodse muziekstijl, voornamelijk afkomstig uit Oost-Europa. Aan het Lamsoor bracht Tineke Rouw-Oosterhuis hele mooie Groningse Fluusterlaitjes ten gehore. In dezelfde straat kon ook een bezoek worden gebracht aan zangkoor Grof Volkoren. Zij maken normaliter muzikaal theater waarin zang, dans en theater door elkaar lopen. Voor deze gelegenheid brachten zij meerstemmige popnummers uit de geschiedenis van de muziek ten gehore.”

Het is dus best wel heel gevarieerd?

“Dat klopt. Want zo hadden we aan de Wolddijk de band United Kinksdom. De naam verklapt het al een beetje, maar zij brengen muziek uit de jaren zestig en zeventig. Met name The Kinks, maar ook werk van The Small Faces lieten zij horen. Even verderop brachten we een bezoek aan Simone. Zij liet hele mooie pianomuziek horen. Op de Groningerweg was Kees Brandsma met Seaside Quintet te horen met jazzmuziek en aan de Wolddijk was akoestische gitaar en zang te horen van Marko en Klaas.”

Het unieke is ook dat het niet willekeurig bands en artiesten zijn, maar ook mensen die in Noorderhoogebrug wonen, toch?

“Dat is inderdaad het concept. Voor The Mash geldt er een beetje een uitzondering. Als organisatie zaten we een beetje met onze handen in het haar omdat we nog geen band hadden gevonden voor onze ‘afterparty’. Een buurmeisje van mij zei dat haar vriend in een band zat. Zij vonden het geen probleem om in het gat te springen. En dat is geweldig. Er wordt weleens negatief over jongeren gesproken, maar dit is een voorbeeld van jongeren die zien dat er een probleem is en met alle liefde willen helpen om dat op te lossen. Fantastisch.”

Hoe belangrijk is dit evenement voor Noorderhoogebrug?

“Heel belangrijk. Het geeft een stukje binding. Je moet je voorstellen dat er hier niet zo heel vaak iets te doen is. Natuurlijk hebben we Koningsdag en Bevrijdingsdag, maar dit evenement is van ons, is door ons bedacht. Het brengt inwoners samen. En dat zag je ook vandaag. Van jong tot oud was aanwezig. En het is ook breed toegankelijk. Er zijn mensen die bijvoorbeeld niet graag naar de grote ‘knalfeesten’ gaan. Dit is akoestische, fijne en relaxte muziek. Dus ja, heel waardevol.”

Je had het over een ‘afterparty’. Hoe ziet die eruit?

“Het programma werd afgesloten rond 17.00 uur. Op dat moment kwamen alle deelnemers weer op het Dorpsplein. Op het plein stond de band The Mash klaar. Maar er waren ook allerlei tafels en stoelen neergezet. De medewerkers van Ukraine Food hebben een hele mooie maaltijd samengesteld en ook hadden zij allerlei hapjes geregeld. Enkele jaren geleden zijn zij met hun onderneming begonnen. Wij hebben hen in die tijd geholpen bij het opzetten. Sinds dat moment is er een hechte band ontstaan. Dus op die manier, in combinatie met muziek, sluiten we het programma op een hele mooie manier af.”

Volgend jaar weer?

“Absoluut. Dat kan niet missen. Ik heb al van muzikanten gehoord dat ze volgend jaar er weer graag bij willen zijn.”