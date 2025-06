Muurschildering Eikenlaanflat: college positief, maar nog geen toezeggingen

Foto via Google Maps - Streetview

Het aanbrengen van een grote muurschildering op de Eikenlaanflat in de wijk Selwerd is volgens woonwethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) een fantastisch initiatief. Toch wil de wethouder nu nog geen concrete toezeggingen doen.

Het onderwerp werd op de agenda gezet door Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie, die met steun van de PvdA het college om opheldering had gevraagd. “Het plan voor de muurschildering is tot stand gekomen met steun van bewoners, de eigenaar van de flat en betrokken kunstenaars,” legt Dwarshuis uit. “Het kan het grootste muurschilderkunstwerk van het Noorden worden. Het project heeft brede steun in de wijk en sluit aan bij de wens om meer kleur, eigenaarschap en creativiteit in Selwerd zichtbaar te maken. De uitvoering lijkt nu echter op losse schroeven te staan vanwege een negatief advies van de welstandscommissie.”

Rol van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De ChristenUnie vindt dat schilderingen in de openbare ruimte prachtig kleur geven aan buurten. “Als fractie hebben we ons hier ook eerder voor ingezet, denk aan het realiseren van academische muurschilderingen in de omgeving van de Rijksuniversiteit bijvoorbeeld,” aldus Dwarshuis. “Maar ook het initiatief om graffitiplekken in de openbare ruimte te realiseren, wat een groot succes is geworden. Daarom vragen wij ons af of de welstandscommissie ruimtelijke kwaliteit niet een te grote stempel krijgt in dit geheel.”

Wethouder Van Niejenhuis erkent het enthousiasme voor het idee van een grote muurschildering. “Wat wel goed is om te zeggen, is dat de welstandscommissie tegenwoordig door het leven gaat als de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit,” verduidelijkt hij. “Zij vervullen een belangrijke functie als onafhankelijke experts die advies geven op basis van de kaders die wij als gemeenteraad aan hen meegeven. Dat is een groot goed, en dat moeten we koesteren. Dat betekent ook dat we bij dit plan zorgvuldig te werk moeten gaan.”

Zorgvuldige afweging

Van Niejenhuis licht zijn standpunt verder toe: “Als college kijken we positief naar het plan om deze schildering te realiseren. Daarom willen we kijken hoe we dit tóch mogelijk kunnen maken. Dat willen we doen op basis van goede afwegingen en argumenten. Dus op dit moment kan ik niks toezeggen. We willen dit zorgvuldig afwegen zodat we tot een goed kader kunnen komen.”