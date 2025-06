Moslims vieren Offerfeest: “Dit is ons belangrijkste feest”

Foto: moskee Al-Rahma

Moslims vieren deze dagen het Offerfeest. De viering begon vrijdag met een gezamenlijk gebed op de sportvelden van sportpark Het Noorden.

“We maken al diverse jaren gebruik van het sportveld”, laat een woordvoerder van de Al-Rahma moskee weten. “Op het gebed komen zo’n vijfhonderd mensen af. Die kunnen we niet een plek geven in onze moskee. Daarom kiezen we ervoor om dit buiten te doen. Voordeel van een sportveld is dat het voor iedereen toegankelijk is. Ook mensen die slecht ter been zijn of afhankelijk zijn van een rolstoel, kunnen er hierdoor makkelijk bij zijn. Het gebed begon om 07.00 uur en rond 07.45 uur kon het afgesloten worden.”

“Belangrijkste feest”

Na het gebed eindigt het Offerfeest niet. “Het feest duurt drie dagen. We vieren het gezamenlijk, waarbij we onze families bezoeken. Vandaag gaan we bijvoorbeeld op bezoek bij de familie aan de kant van de moeder, morgen volgt de andere kant.” Maar wat is het Offerfeest precies? “Je kunt rustig zeggen dat dit ons belangrijkste feest is. Eid al-Fitr, het Suikerfeest, wordt het kleine feest genoemd. Eid al-Adha, het Offerfeest, is het grote feest. Het is het tweede grote feest in de Islamitische kalender. Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim (Abraham) en zijn bereidheid om zijn zoon te offeren als gehoorzaamheid aan God.”

Vergeving

De datum waarop het feest gevierd wordt, wisselt elk jaar. Dit heeft te maken met de maankalender die moslims gebruiken. “Wat goed is om te benoemen, is dat het meer is dan een religieus feest. Deze dag is een moment van samenzijn, familie en gemeenschap. We staan ook stil bij waarden als opoffering, vrijgevigheid, dankbaarheid en medeleven. Om een voorbeeld te geven: er waren gisterochtend veel kinderen aanwezig. Zij krijgen cadeautjes op deze dag. En ook niet onbelangrijk: op deze dag nemen moslims ook de tijd om de mensen die hen onrecht hebben aangedaan, vergeving te schenken.”