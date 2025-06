Molen Germania in Thesinge viert tweehonderdjarig bestaan: “Perfecte dag om te draaien”

Foto: Rieks Oijnhausen

Molen Germania in Thesinge heeft zaterdag haar tweehonderdjarig bestaan gevierd. In en rond de molen werden diverse activiteiten georganiseerd. Molenaar Ben Herbrink kijkt terug op een drukbezochte dag.

“Het was een hele leuke dag”, vertelt Herbrink. “De dag was ook echt bedoeld voor het dorp Thesinge. Als je het dorp bezoekt, kun je niet om de molen heen. Ik was vanochtend al vroeg op de molen. Ik heb alles in gereedheid gebracht en vlaggetjes opgehangen. Het programma begon met een officieel gedeelte. Directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap heeft mooie woorden gezegd en ook wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) hield een mooie toespraak.”

“Vang moest opgetild worden”

Herbrink: “Daarna zijn we met het gezelschap de molen ingegaan. De dag werd gestart met het losmaken van de vang. De vang is de rem die het bovenwiel van de molen ontklemt en ervoor zorgt dat de molen stopt met draaien. Om de molen te laten draaien, moet de vang opgetild worden, waardoor het bovenwiel vrij kan bewegen. Ik heb mevrouw De Wrede uitgelegd hoe dit moest, waarop zij de molen in beweging heeft gezet.”

“Molen hebben we prachtig kunnen laten draaien”

De molenaar spreekt van ideale omstandigheden: “Het was in de ochtend bewolkt, maar er was wat wind dus daardoor hebben we de molen prachtig kunnen laten draaien. Op zo’n dag als deze lijkt dat natuurlijk extra prachtig. Na het bijpraten en het drinken van een kop koffie begon het middagprogramma waarbij dorpsbewoners langs konden komen. Voor de kinderen hadden we een prijsvraag georganiseerd die bestond uit twaalf multiplechoicevragen over de molen. Hier hebben 27 kinderen aan deelgenomen. Uiteindelijk waren er zeven kinderen die alles goed hadden. Zij hebben allemaal een mooie prijs gekregen: een puzzel van de Germania in 110 stukjes. Daarmee hebben zij een prachtige herinnering. Voor de andere kinderen waren er onder andere sleutelhangers, dus iedereen heeft wat leuks gekregen.”

Oudere dorpsbewoners konden de molen van binnen en buiten bekijken en konden uitleg krijgen over de werking. “En we hadden poffertjes die bij de molen bereid werden. Toen men daar in het dorp lucht van kreeg, werd het extra druk. Inmiddels zit de dag erop, en hebben we alles weer opgeruimd. Maar we kunnen terugkijken op een hele mooie en geslaagde dag. Over drie jaar kunnen we overigens het volgende feest organiseren. Het bovenste gedeelte van de molen komt uit 1728, en wordt dus dan driehonderd jaar oud.”

Molen Germania

Molen Germania kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 19e eeuw. De oorspronkelijke molen op deze locatie, een standerdmolen, gebouwd in 1828, werd in 1853 getroffen door bliksem en brandde volledig af. Nog in hetzelfde jaar werd op dezelfde plek een nieuwe achtkantige stellingmolen gebouwd, zoals we die vandaag de dag nog kennen. Deze molen kreeg de naam ‘Germania’, een verwijzing naar de Germaanse godin van de jeugd, maar mogelijk ook naar het herstel en de veerkracht na de brand. De molen deed dienst als korenmolen en was van cruciaal belang voor de lokale boeren die hier hun graan lieten malen.

Door de jaren heen heeft Molen Germania diverse eigenaren gekend en verschillende restauraties ondergaan om haar functie te behouden. Technologische vooruitgang en de opkomst van elektrische maalderijen zorgden ervoor dat het malen met windkracht minder rendabel werd. In de loop van de twintigste eeuw kwam de molen steeds vaker stil te staan en raakte ze geleidelijk in verval.

Echter erkende men de cultuurhistorische waarde. In de late 20e en vroege 21e eeuw volgden omvangrijke restauraties, waarbij de molen weer volledig maalvaardig werd gemaakt. Tegenwoordig wordt molen Germania beheerd door Het Groninger Landschap en draait ze regelmatig dankzij de inzet van vrijwillige molenaars. Daarnaast fungeert de molen ook als lesmolen en wordt het ingezet voor het malen van graan, waarmee de traditie van het ambacht in ere wordt gehouden.