Minderjarige Stadjer opgepakt na dreigende situatie met mogelijk vuurwapen

Foto via Instagram Politie Groningen-Noord

De politie heeft maandagavond een minderjarige jongen uit Groningen aangehouden in Beerta. Bij de aanhouding van de jongen loste de politie een waarschuwingsschot.

Agenten kregen maandagavond een melding van een dreigende situatie in het Oost-Groningse dorp. Volgens de melder zou er mogelijk een vuurwapen zijn gezien.

Meerdere agenten gingen meteen naar de plek van de melding en zagen de verdachte even later in de buurt lopen. Toen de jongen hen zag, rende hij weg. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan, nadat een waarschuwingsschot werd gelost uit een politiewapen.

De jongen zit vast en wordt ondervraagd over zijn rol bij het incident. Er is geen vuurwapen gevonden na de aanhouding van de jonge Stadjer.