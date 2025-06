Minder aanmeldingen van studenten bij RUG voor volgend studiejaar

Foto: Cisca Wijmenga

Voor het nieuwe academische jaar hebben zich bij de Rijksuniversiteit Groningen wederom minder studenten aangemeld.

De daling is niet onverwacht, maar wel groter dan bij andere Nederlandse universiteiten. De voorlopige aanmeldcijfers voor het volgende studiejaar laten een afname zien van 3 procent bij bacheloropleidingen en 5 procent bij masteropleidingen.

Volgens collegevoorzitter Jouke de Vries is dat geen goed nieuws. Want minder aanmeldingen heeft gevolgen voor de financiële positie van de universiteit, zeker in combinatie met de aangekondigde bezuinigingen. Het is niet bekend of er minder aanmeldingen van internationale of Nederlandse studenten zijn, of een combinatie ervan.