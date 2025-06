Miljoeneninvesteringen voor sport in Groningen | Grote Markt 1

Foto: Sport050

Begin juni maakte het Groningse college bekend dat het de komende 15 jaar maar liefst 400 miljoen euro wil investeren in sportvoorzieningen. Volgens het college is deze investering nodig omdat de stad blijft groeien en daarmee ook de behoefte aan sportmogelijkheden. Het plan omvat zo’n 80 projecten: van nieuwe sportvelden en gerenoveerde sporthallen tot buitenfitness-plekken verspreid door de stad.

Daarnaast presenteerde wethouder Inge Jongman eind mei een ambitieus plan voor een nieuw sportcentrum in Kardinge. Dit complex zou onder andere een ijsbaan, ijshockeyhal, topsporthal en diverse trainingszalen moeten krijgen. De kosten? Tussen de 225 en 250 miljoen euro. De gemeente kijkt daarom of er bijdragen mogelijk zijn van de provincie, Europa of Nij Begun.

En ondertussen loopt ook de discussie met FC Groningen over hun trainingsfaciliteiten en het gebruik van de Euroborg nog altijd door.

Kortom: sport staat hoog op de politieke agenda. In deze aflevering van Grote Markt 1 praten Ecco van Oosterhout en Hesse Woertink met Peter Rebergen (ChristenUnie) en Jalt de Haan (CDA) over de sportambities van Groningen en de politieke keuzes die daarbij horen. Hoe staat het er eigenlijk voor met de sportvoorzieningen in Groningen?