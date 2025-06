Miljoenen extra voor mbo-scholen in Groningen om daling studenten op te vangen

foto: Roel Breet

Drie mbo-scholen in Groningen krijgen samen bijna 19 miljoen euro van het rijk. Dat liet onderwijsminister Eppo Bruins (NSC) donderdag weten via een brief aan de Tweede Kamer. Het geld is bedoeld om de daling van het aantal mbo-studenten op te vangen.

De drie scholen in Groningen die geld ontvangen zijn het Alfa-college, Noorderpoort en Terra. De scholen hebben samen een plan gemaakt, waarin staat hoe ze willen zorgen dat er in de toekomst genoeg goede opleidingen blijven.

De mbo-scholen moeten van de minister wel goed samenwerken en efficiënt omgaan met geld. Ze mogen het budget bijvoorbeeld gebruiken voor het aanpassen van het opleidingsaanbod of het verbeteren van de samenwerking tussen scholen.

In Groningen is de daling van het aantal mbo-studenten de komende jaren sterk, net als in andere krimpregio’s. Daardoor komt de kwaliteit en bereikbaarheid van mbo-opleidingen onder druk te staan.

Het ministerie van Onderwijs werkt daarom ook aan een nieuw systeem voor de bekostiging van mbo-opleidingen. Dat moet vanaf 2029 gaan gelden. Het doel is dat jongeren in alle regio’s, ook bij dalende studentenaantallen, toegang houden tot goed beroepsonderwijs.