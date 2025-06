Merthe van Project X doet haar verhaal op Netflix

Netflix lanceert volgende maand een documentaireserie over wereldwijde headlines, zoals rampzalige festivals, politieke schandalen, hoaxes en reality-tv-drama’s. De vijfde aflevering draait om Project X in Haren.

Merthe uit Haren nodigde in 2012 per ongeluk haar Facebook-vrienden openbaar uit voor haar zestiende verjaardag. Dat leidde tot grote chaos en schade in het dorp. Deze aflevering, waarin Merthe voor het eerst haar verhaal doet, is binnenkort op Netflix te zien, in de serie ‘Trainwreck: The Real Project X.

Merthe stuurde via Facebook een uitnodiging naar enkele tientallen vrienden, maar omdat die uitnodiging op ‘openbaar’ stond, kon iedereen hem zien. Die avond kwamen duizenden jongeren uit heel het land naar Haren toe.

De zaak liep helemaal uit de hand. Tientallen mensen raakten gewond en ruim dertig relschoppers werden aangehouden door de massaal gealarmeerde politie. Ook was er veel schade. Achteraf bleek dat iedereen verrast was door de enorme opkomst van ‘feestgangers’.

Merthe, nu 28 jaar, heeft tot nu toe alle verzoeken om haar verhaal te doen afgewezen. Nu, twaalf jaar later, komt ze alsnog uit de anonimiteit. Trainwreck: The Real Project X is vanaf 8 juli 2025 te zien op Netflix. Merthe doet haar verhaal in de vijfde aflevering.