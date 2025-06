MenzisFonds steunt twintig noordelijke initiatieven

Twintig organisaties uit Noord-Nederland kregen woensdag een financiële bijdrage uit het MenzisFonds. Deze projecten zetten zich stuk voor stuk in voor één doel: mensen helpen om fitter en krachtiger in het leven te staan.

De cheques werden uitgereikt door Carolien Bos, directeur Klant & Markt bij Coöperatie Menzis: “Wat een energie en drive zit er in deze regio! De projecten die we vandaag belonen, laten zien hoe creatief en betrokken Noord-Nederland is. Ze stimuleren beweging, gezonde voeding, mentale veerkracht en een schone leefomgeving. Dat is precies waar welzijn en weerbaarheid over gaat.”

De best beoordeelde projecten ontvangen een bijdrage tot maximaal 2.500 euro. In Groningen gaat het om Stichting Exploitatie Gasthuis Groningen, Stichting Kelderwerk, Sportpaspoort, Odensehuis, Oogvereniging Groningen en Drenthe, Stichting Groningse 4daagse, Humanitas afdeling Groningen, Stichting Vrienden van Martini Ziekenhuis en Burenhulp Maarwold.