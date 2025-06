Memorabele Oranje-avond in Euroborg voor supporters Rollyside: “Dit moeten we vaker doen”

Rond 18.00 uur verzamelde de groep zich bij de ingang van woontoren De Brander. Foto: ingezonden

Voor fans van het Nederlands elftal was het dinsdagavond een bijzondere avond in de Euroborg. Maar voor twintig mensen met een beperking, aangesloten bij Rollyside, werd het een memorabele ervaring. Een gesprek met Johan ten Hoove van Rollyside.

Johan, Oranje speelde vanavond in de Euroborg een kwalificatiewedstrijd tegen Malta. Hoe was het?

“Het was fantastisch, een geweldige wedstrijd. De sfeer in het stadion was heel bijzonder. Verschillende keren is de wave door de Euroborg gegaan. Het was stijf uitverkocht, en je zag mensen echt genieten. Er waren ook veel kinderen aanwezig. Normaal is die groep bij wedstrijden van de FC wat minder nadrukkelijk aanwezig. Ja, echt een hele mooie avond.”

Rollyside zijn voetbalsupporters die zich vanwege een beperking voortbewegen op wielen. Jullie waren met twintig personen in het stadion, hè?

“Dat klopt. Twintig personen en twintig begeleiders; dat maakt dus samen een groep van veertig personen. En er was veel vraag naar. Vanmiddag werd ik nog gebeld of er misschien nog plekjes beschikbaar waren, maar dat kon helaas niet. We hadden twintig plekken gekregen. Rond 18.00 uur hadden we afgesproken bij de ingang van woontoren De Brander. Vanaf daar zijn we in een vrolijke stemming naar het stadion gegaan. We hadden een mooie plek. Niet de plekken die we normaal gebruiken als de FC speelt, maar we zijn er eensgezind over dat een Oranje-avond als deze absoluut vaker mag.”

Foto: ingezonden De Euroborg was dinsdagavond volledig uitverkocht. Foto: Rik Hollebrandse

Voor de meeste van de twintig bezoekers was het ook de eerste keer dat ze Oranje live in actie konden zien, hè?

“Oranje speelde voor het laatst in Groningen in 1983, waarbij in de Oosterpark toen IJsland de tegenstander was. En wat je zegt klopt. Voor een deel hebben we het over mensen die behoorlijk gehandicapt zijn. Zij kunnen niet zomaar even naar De Kuip of de Arena. Er moest ook veel geregeld worden om dit mogelijk te maken. Veelal in WMO-taxi’s kwam men naar het stadion. Ze komen uit Bedum, Ter Apel of Stadskanaal. Je hebt het over een avondwedstrijd, dus voor ze in bed liggen is het vaak al middernacht, terwijl ze normaal om 22.00 uur naar bed worden gebracht. De hulp en begeleiding moest dus extra worden ingepland. Maar dat hebben ze hier graag voor over, omdat het nu eenmaal niet zo vaak gebeurt dat Oranje hier komt.”

Zeg je daarmee dat Oranje hier vaker mag spelen?

“Absoluut. En ik hoop ook dat de KNVB gezien heeft dat er in Groningen belangstelling voor is. Wedstrijden tegen de wat ‘kleinere grootmachten’ kunnen prima in de Euroborg gespeeld worden. Maar er zit een commercieel belang achter. De Euroborg heeft 22.000 stoeltjes. Utrecht heeft er 30.000, Eindhoven 40.000 en het summum is de Arena. Als je weet dat je Eindhoven of Amsterdam vol kunt krijgen, dan ga je daar spelen. Dus ik denk dat we ze niet snel weer zullen zien, aan de andere kant zal het niet opnieuw veertig jaar duren.”

Acht doelpunten werden er gescoord. Het had weinig met spanning te maken…

“Dat is zo. Maar je kunt ook van die stroperige wedstrijden hebben waarbij het niet op wil schieten. Dit was een hele mooie wedstrijd vol sfeer, enthousiasme en gezelligheid. Het doelpunt van Memphis Depay bijvoorbeeld, die daarmee het record van Robin van Persie heeft geëvenaard. Maar ook de goal van Virgil van Dijk. Van Dijk is zijn carrière in Groningen begonnen en maakt dan hier een doelpunt. Je zag op dat moment ook het hele stadion opveren. Iedereen gunde Van Dijk zijn doelpunt. Ja, als ik er zo over praat, dan krijg ik al bijna zin in de volgende Oranje-wedstrijd in de Euroborg. Hopelijk gaat die snel komen.”

Nederland-Malta

In de eerste helft scoorde Oranje drie keer. Memphis Depay maakte twee doelpunten, Virgil van Dijk maakte in de twintigste minuut de 3-0. In de tweede helft scoorden Xavi Simons, Noa Lang, Micky van de Ven en wist Donyell Malen twee keer het net te vinden.