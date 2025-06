Meest ingrijpende werkzaamheden aan spoor bij Esperantotunnel beginnen vrijdag

Foto: Rieks Oijnhausen

ProRail gaat vanaf komende vrijdag het spoor bij de Esperantotunnel in Groningen volledig opnieuw aanleggen. Dat duurt het gehele weekend en gebeurt zowel overdag als ’s nachts.

Eerder deze week begon ProRail al met de voorbereiding. Er is een tijdelijke weg aangelegd en het bouwterrein is ingericht. De meest ingrijpende werkzaamheden vinden komend weekend plaats. In deze periode wordt het spoor volledig vernieuwd. Daarvoor wordt ook de grond afgegraven en opnieuw ingericht. Er wordt zowel overdag als ’s nachts gewerkt.

Spoorverzakking definitief herstellen

De werkzaamheden zijn nodig vanwege een spoorverzakking, die eind november ontstond tussen station Groningen en Groningen Europapark tijdens werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe fietstunnel. Hierdoor lag het treinverkeer op dat traject bijna een week stil, de langste spoorstremming van het afgelopen jaar in Nederland.

Het spoor is tijdens de stremming in november tijdelijk hersteld. Volgens Aanpak Ring-Zuid is dit het uitlezen moment om de verzakking definitief te herstellen, want door Operatie Groningen Spoorzone rijden er nu geen treinen tussen Europapark en station Groningen.

Afsluiting fietstunnel Europapark, Esperantotunnel blijft open

Tijdens het werk van komend weekend is de fietstunnel onder station Europapark dicht. Lopend met de fiets aan de hand mag wel. De Esperantotunnel in het Zuiderplantsoen blijft open.

Ook zijn de Verlengde Lodewijkstraat en de Helperzoom al afgesloten. Die gaan naar verwachting op 11 en 19 juli weer open. Fietsers op de Helperzoom kunnen tijdelijk omrijden via de Kempkensberg.