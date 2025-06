Meerschap Paterswolde heeft het financieel moeilijk, gemeente wil organisatie verder onder de jas

Foto: Henk Enting

Het Meerschap Paterswolde, dat het Paterswoldsemeer en omliggende natuur- en recreatiegebieden beheert, heeft het financieel zwaar. Het gemeentebestuur van Groningen overweegt daarom om de organisatie nauwer onder haar beheer te brengen.

Dat blijkt volgens het Groninger college uit de jaarstukken van het meerschap. Hoewel de begroting voor 2026 sluitend is, laat het meerjarenbeeld een kwetsbare situatie zien. Vorig jaar waren de uitgaven hoger dan de inkomsten, en ook dit jaar zal dat zo zijn. Hoewel het in 2026 waarschijnlijk beter gaat, loopt de schuld op tot ruim 2 miljoen euro in 2028.

De gemeente Groningen is nu voor 85 procent verantwoordelijk voor het gebied aan en rond het Paterswoldsemeer en draagt daarom volgend jaar 770 duizend euro bij aan het meerschap. Het andere deel van het gebied valt onder de gemeente Tynaarlo. De organisatie blijft volgens het college sterk afhankelijk van gemeentelijke bijdragen en subsidies, waarvan sommige nog onzeker zijn. Tegelijkertijd stijgen de onderhoudskosten.

De gemeente overweegt daarom of het meerschap snel anders moet worden ingericht. Gelet op bovenstaande ontwikkelingen blijft het urgent om op afzienbare termijn keuzes te maken over de gewenste organisatorische inbedding, stelt het college. Eind dit jaar wil de gemeente hierover knopen doorhakken.