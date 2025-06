Medewerkers en studenten RUG en Hanze staken dinsdag bij Hoofdstation tegen bezuinigingen hoger onderwijs

Foto: Sidney Schoonhoven

Medewerkers en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool wilden dinsdag eigenlijk gaan demonstreren in Amsterdam. Maar door de staking van het personeel van de NS rijden er geen treinen. Daarom gaat het landelijke protest niet door. Organize the RUG neemt daarom het heft in eigen handen.

De actiegroep, bestaande uit actieve vakbondsleden op de universiteit en de Groninger Studentenbond, organiseert dinsdagmiddag van 12.00 uur tot 12.30 een protest op het Hoofdstation. De organisatie kiest voor deze plek uit solidariteit met het NS-personeel. Met de actie hoopt de groep dat alle onderwijsbezuinigingen worden teruggedraaid. In het najaar zullen waarschijnlijk nieuwe landelijke en lokale acties plaatsvinden.

“Natuurlijk is het jammer dat we niet naar Amsterdam kunnen om daar met collega’s uit het hele land te staken”, zegt Sander van Lanen, universitair docent en lid van Organize the RUG. “Maar net als wij strijdt het spoorwegpersoneel voor betere werkomstandigheden. Daarom staan wij op het Hoofdstation om ook hen te steunen.”