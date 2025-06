Mbo-studenten krijgen les in veilig graven in de grond

De Gasunie, onderwijsinstelling DC Terra en Koninklijke Oosterhof Holman hebben woensdag mbo-studenten geleerd hoe ze veilig in de grond moeten graven.

Tijdens deze praktijkdag op een speciaal ingericht oefenterrein tussen Aduard en Oostum de studenten niet alleen les gehad in technische vaardigheden, maar ook in een veilige werkomgeving en samenwerking met netbeheerders. Ze mochten vervolgens zelf aan de slag met een graafmachine.

Op het oefenterrein was een realistische werkomgeving nagebootst, compleet met graafmachine, schaftwagen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Gasunie-toezichthouders gaven uitleg over het belang van het doen en opvolgen van een zogenoemde KLIC-melding.

Om gevaarlijke situaties te voorkomen zijn mensen wettelijk verplicht vooraf zo’n graafmelding te doen. Vorig jaar werden landelijk bijna 50.000 graafschades geregistreerd – dat zijn gemiddeld 137 incidenten per dag, drie partijen.

DCTerra: “Onze Terra MBO studenten volgen een groene opleiding en komen in de praktijk in aanraking met graafwerkzaamheden, bijvoorbeeld als loonwerker of akkerbouwer. Gasunie: “Veiligheid staat voorop bij graafwerkzaamheden. Door studenten vroegtijdig kennis en ervaring mee te geven, helpen we niet alleen schade aan netwerken te voorkomen, maar ook onveilige situaties.” Oosterhof Holman deed mee aan de praktijkdag omdat het bedrijf goede vakmensen nodig heeft.