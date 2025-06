Mary Ember wil taboes en doemdenken over het milieu wegzingen

Singer-songwriter Mary Ember heeft kortgeleden haar debuutsingle uitgebracht. Met “Stronger Than The Water” breekt ze een lans voor iedereen die zich inzet voor een betere wereld.



Mary Ember was te gast in OOG Radio programma OOG Ochtendshow om hier meer over te vertellen. Ook bracht ze het nummer live in de uitzending ten gehore.

Geen taboe en het is niet te laat

Mary Ember, de artiestennaam van Marije Veenstra, heeft in Groningen biologie gestudeerd. Hierdoor ontwikkelde ze een groot respect voor de natuur: “Ik leerde dat de natuur heel fragiel is. We kunnen het niet namaken en dat maakt het heel bijzonder”, vertelt Mary hierover.

Naast dat de single bedoeld is om taboes over het onderwerp weg te nemen, is het ook een protest tegen doemdenkers, vertelt ze:

“Vaak als het over het milieu gaat, dan klink het ‘het is toch al te laat en het is moeilijk’. En dit liedje is echt bedoeld om je dan te laten realiseren ‘oké, nou, weet je, ik kan misschien dit ene dingetje doen en dan is het ook goed.’

Maar we moeten ons wel realiseren dat we niet beter zijn dan de natuur”, zegt ze erbij, “We denken als mensen dat de wereld maakbaar is en we produceren heel veel, maar als het erop aankomt, dan gaan we gewoon nog steeds ten onder als een overstroming komt en dan gaan we nog steeds hongerlijden als het droogte is, dus we zijn helemaal niet groter of sterker.”

Toekomstplannen

Het blijft niet bij deze single, zo belooft Mary. Eind augustus verwacht ze twee liedjes uit te brengen: “Die gaan over het gevoel wat je diep van binnen hebt en de druk van anderen dat je soms het idee hebt dat je moet voldoen aan een verwachting die eigenlijk helemaal niet bestaat.”

‘Stronger Than the Water’ van Mary Amber is te beluisteren via diverse streamingskanalen en is ook regelmatig op OOG Radio te horen als OOG Radio Stadsplaat.

De OOG Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer en beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.