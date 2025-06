Martini Ziekenhuis start met thuismonitoring voor patiënten met kanker

Het Martini Ziekenhuis biedt sinds kort thuismonitoring aan voor kankerpatiënten die een behandeling krijgen met chemotherapie, immunotherapie of doelgerichte therapie.

Via een app houden patiënten hun gezondheid thuis in de gaten en ontvangen zij informatie over hun behandeling. Wekelijks vullen zij in welke bijwerkingen zij ervaren. “Met deze manier van thuismonitoring verwachten we dat we de bijwerkingen eerder kunnen signaleren,” vertelt Daniel Stoop, verpleegkundige bij Dagverpleging Oncologie.

Bij klachten stelt de app aanvullende vragen en geeft gericht advies. Ernstige signalen leiden tot direct contactadvies met het ziekenhuis. Zorgverleners kunnen hierdoor sneller reageren en behandelingen hoeven minder vaak uitgesteld te worden.

De app biedt ook informatie over therapie, voeding en verzorging. Thuismonitoring is onderdeel van het programma ‘Zorg bij jou’ en wordt al ingezet bij meerdere aandoeningen in het Martini Ziekenhuis.