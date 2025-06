Marburgvirus? Ebola? Lassa? Krim-Congo? UMCG oefent opvang patiënt met gevaarlijk virus

Foto via UMCG

Wat moet er gebeuren als een patiënt met een gevaarlijk virus zich onverwacht meldt bij het UMCG? Dat werd donderdag geoefend. Zo wil het ziekenhuis goed voorbereid zijn op bijvoorbeeld het Marburgvirus of Ebola.

In de oefening speelde een man die terugkwam uit een vleermuizengrot in Uganda en zich ziek voelde. De man meldde zich bij de balie van het UMCG, waarmee de oefening meteen begon. Een gevaarlijke situatie, want de patiënt zou besmet kunnen zijn met het Marburgvirus.

Zorgverleners trokken beschermende pakken aan en volgden het protocol stap voor stap. Ze oefenden hoe ze de patiënt (gespeeld door een verpleegkundige) veilig konden opvangen en anderen konden beschermen tegen besmetting.

Onder andere de Spoedeisende Hulp, Infectiepreventie, Virologie, Laboratoriumgeneeskunde, verpleegafdelingen en de Intensive Care deden mee. Zelfs beveiligers, receptiemedewerkers, schoonmakers en de technische dienst speelden hun rol in het scenario.

Het UMCG oefent ieder jaar dit soort situaties. Zo blijven medewerkers scherp en kunnen ze goed handelen als er echt iemand met een gevaarlijk virus binnenkomt.