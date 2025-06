Man beroofd en mishandeld op Beijumerweg, politie zoekt getuigen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar getuigen of camerabeelden van een beroving die in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft plaatsgevonden aan de Beijumerweg in Groningen.

De beroving vond plaats tussen 02.00 en 03.00 uur. “Bij deze beroving is een 40-jarige man uit Groningen beroofd en mishandeld door meerdere personen. Rond 03.00 uur ontvingen we op de meldkamer een melding van een beroving. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze het slachtoffer gewond aan. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De mogelijke verdachten zijn niet meer in de omgeving aangetroffen.”

Het is ook onbekend in welke richting de verdachten zijn gevlucht. “Wij doen onderzoek naar het incident en we zijn daarbij op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben. Ook zoeken we naar camerabeelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn door deurbelcamera’s, dashcams of bewakingscamera’s. Heb je meer informatie, dan komen we graag met je in contact. Dit kan door te bellen naar telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.” Beeldmateriaal kan gedeeld worden via deze website.