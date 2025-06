Man (63) met forse betalingsachterstand aangehouden in Groningen bij grote politieactie tegen voortvluchtigen

Foto via Politie.nl

In Groningen is een 63-jarige man gearresteerd vanwege een forse betalingsachterstand, als onderdeel van een grote politieactie rond veroordeelden die hun straf proberen te ontwijken.

De Stadjer werd ergens in de afgelopen twee maanden opgepakt toen hij naar zijn auto liep. De 63-jarige veroordeelde moet nog een schadevergoeding van ruim 16.000 euro betalen, die hij kreeg opgelegd vanwege oplichting.

Een speciaal politieteam, belast met de opsporing van veroordeelden die hun straf proberen te ontwijken, hield in de afgelopen twee maanden in totaal 26 mensen aan die samen nog 29,5 jaar celstraf uitzitten.

De meeste aanhoudingen vonden plaats in woningen, bij familie of partners. Sommige personen werden gearresteerd in of bij hun auto, één man werd op een treinstation aangehouden en een ander zat buiten in zijn pauze. De veroordeelden zijn gezocht voor verschillende misdrijven, zoals drugshandel, geweld, witwassen, diefstal met geweld en deelname aan criminele organisaties.