Magnetische prullenbakken, mobiel inleveren en ‘recyclewinkel’: raadsfracties willen snel meer statiegeldpunten in Stad

Foto: Joris van Tweel

Er moeten snel meer plekken komen in Groningen om statiegeldflesjes en -blikjes in te leveren. De raadsfracties van Student & Stad, D66 en GroenLinks pleiten daarom voor extra inzamelpunten buiten supermarkten, mobiele statiegeldstations en zelfs een recyclewinkel in de stad.

Volgens de partijen wordt het landelijke doel voor inzameling nog lang niet gehaald. Vorig jaar werd nog niet driekwart van alle lege flesjes en blikjes ingezameld. Dat is flink onder de wettelijke norm van 90 procent. De partijen willen Stadjers daarom makkelijker maken om lege blikjes en flesjes kwijt te kunnen.

De fracties stellen voor om statiegeldpunten te plaatsen in winkelcentra, bij drukke plekken zoals het Noorderplantsoen of Stadsstrand, en bij grote evenementen als Koningsdag en Groningens Ontzet.

Ook willen ze een recyclewinkel in Groningen, net zoals Droppie in Amsterdam en Rotterdam. Verder vragen ze het college om te kijken naar slimme ‘magnetische’ rullenbakken die statiegeldverpakkingen kunnen herkennen en apart houden.