“Maandag zonovergoten, dinsdag tropisch”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het wordt de komende dagen tropisch weer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we op dinsdag te maken met temperaturen tot 34 graden waarbij het in de avond ook lang warm zal blijven.

“Maandag is het zonovergoten en met 27 graden als maximumtemperatuur zeer warm zomerweer”, vertelt Kamphuis. “De oostenwind is zwak of matig, windkracht 2 of 3. In de nacht naar dinsdag is het helder en koelt het af naar 14 of 15 graden.

Dinsdag wordt het bij opnieuw zonovergoten condities tropisch met een maximumtemperatuur die oploopt naar ongeveer 33 of 34 graden. De zuidenwind is zwak en draait later op de dag naar het noordwesten, maar is te zwak om voor verkoeling te zorgen.”

Kamphuis vertelt dat het ook lang warm blijft. “Dinsdagavond om 20.00 uur is het nog altijd (ruim) 30 graden. Er volgt in de nacht naar woensdag een tropennacht met in de stad minima maar net onder de 25 graden en in open gebieden net onder de 20 graden. Vanaf woensdag wordt operatie afkoeling in de steigers gezet. Of die ons woensdag al kan bereiken met verfrissende buien of dat de hitte nog een dagje gaat pieken? Lees er alles over op de weerpagina of luister maandag om 08.50 uur uur naar het weerpraatje in de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”