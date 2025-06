“Maandag wisselend bewolkt, op woensdag zomers warm”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Na een tropisch weekend tapt het weer de komende dagen uit een ander vaatje. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het op maandag met 20 graden een stuk koeler.

“Maandag is het wisselend bewolkt en valt er een enkele bui, vooral op het eerste deel van de ochtend”, vertelt Kamphuis. “Met 20 graden als maximumtemperatuur is het een stuk koeler dan de voorbije dagen. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind windkracht 4 tot 5. In de nacht naar dinsdag hebben we minimumtemperaturen die rond de 14 graden liggen.”

“Dinsdag waait het flink uit het westen tot zuidwesten, windkracht 5 en is er veel bewolking. Verspreid over de dag valt er een bui en het wordt 20 of 21 graden. Er volgt een zwoele nacht met 17 graden. Woensdag zijn er flinke perioden met zon en is het rustig weer. Het wordt zomers warm met 25 graden als maximumtemperatuur. In de nacht naar donderdag kans op een paar buien. Op donderdag is het weer koeler met nog altijd af en toe regen.”

“Keert de zomer daarna terug? Lees er alles over op de weerpagina of luister op werkdagen om 08.50 uur naar het weerpraatje in de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”