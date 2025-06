Maai-achterstand Hereweg kwam door systeemfout: “Meldingen zijn superbelangrijk”

Doordat informatie niet goed in het systeem stond, is er geruime tijd niet gemaaid aan de Hereweg. Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer erkent dat dit voor gevaarlijke situaties heeft gezorgd.

Het onderwerp was op de agenda gezet door de VVD-fractie. Rik Heiner van de VVD stelt: “In onze gemeente betalen inwoners een hoop belasting. Je mag er dan vanuit gaan dat de middenberm van wegen goed onderhouden wordt. Aan de Hereweg was de afgelopen periode sprake van slecht onderhoud, waarbij hoog onkruid zorgde voor gevaarlijke situaties. Als fractie hebben wij een melding gemaakt. Of het nu door deze melding kwam, of door de vragen die we vandaag stellen, feit is dat dinsdag een gedeelte is gemaaid, en woensdag het resterende gedeelte volgde. Mijn fractie vindt dat dergelijke meldingen eigenlijk niet nodig zouden moeten zijn.”

Geen link met ‘Maai mei niet’

Wijnja is het hier deels mee oneens. Volgens haar zijn we “met zijn allen de gemeente” en zijn meldingen daarom juist heel waardevol. “De VVD legt in de vragen de link met ‘Maai mei niet’, maar die link is er in dit specifieke geval niet. De gemeente doet inderdaad mee aan de actie ‘Maai mei niet’ om de biodiversiteit te versterken. In de maand mei wordt er niet gemaaid, en in juni wordt dit stapsgewijs opgepakt. Via de maaikaart op de website van de gemeente kun je bekijken welk regime voor welke locatie geldt: of en hoe vaak we op die plek maaien.”

“Gemeente is verantwoordelijk voor veilige wegen”

Volgens de wethouder had op de locatie aan de Hereweg wél gemaaid moeten worden. “De gemeente is verantwoordelijk voor veilige wegen. Dat het op deze locatie niet goed is gegaan, heeft te maken met de overdracht van Aanpak Ring Zuid naar de gemeente. De afgelopen jaren is in dit gebied gewerkt aan de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg. Daarmee was Aanpak Ring Zuid verantwoordelijk voor het onderhoud. Nu deze werkzaamheden zijn afgerond, vindt er een overdracht plaats waarbij van alles gecontroleerd wordt. Pas als Stadsbeheer hiermee instemt, vindt de definitieve overname plaats.”

“Meldingen zijn superbelangrijk”

Wijnja vervolgt: “Bij dit project hebben we het echter over een hele grote oppervlakte. Niet alles staat dan direct goed in ons systeem. Dus de overdracht heeft plaatsgevonden, maar er is iets misgegaan; het zat niet goed in de overdracht. Daarom zijn meldingen van inwoners superbelangrijk. Als je een melding doet, dan komt dit binnen bij de wijkpost, die de situatie gaat controleren. ‘Is deze middenberm opgenomen in de maaikaart? Nee? Hoe kan dat?’ De meldingen hebben ervoor gezorgd dat de bal is gaan rollen en dat de berm inmiddels gemaaid is.”