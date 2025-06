Lutje Lokale Zaterdag zet ondernemers op de kaart: “Samen sta je sterk”

Foto: Lutje Lokaal

Klanten, bezoekers en toeristen bedanken voor hun steun aan lokaal ondernemend Groningen. Dat is het idee achter de Lutje Lokale Zaterdag. In 2019 vond de eerste editie plaats en afgelopen zaterdag openden de deuren opnieuw. Volgens Liesbeth Vonk van de organisatie werd het een groot succes.

Liesbeth, een succes dus?

“Het was een fantastische dag. Qua weer kon het ook niet beter. Veel mensen hebben een bezoek gebracht aan de deelnemende ondernemers of hebben meegedaan aan de activiteiten die werden georganiseerd. Ook was er veel belangstelling voor ons programma op de Grote Markt. Aanvankelijk zouden we een podium met een optreden van circus Santelli op de Nieuwe Markt, bij Forum Groningen, plaats laten vinden. Maar in de voorbereiding kregen we in de gaten dat de Groener Groningen activiteiten op de Grote Markt wilde organiseren waarbij ze duurzame producten uit de regio wilden presenteren. Daarop hebben we besloten om samen op te trekken.”

Samen sta je sterk?

“Dat is precies de gedachte die we hadden. We kunnen elkaar helpen en stimuleren. Wij stonden dus op de Grote Markt met een kraampje waar mensen informatie konden verkrijgen over de Lutje Lokale Zaterdag en ook was onze samenwerkingspartner Puutje aanwezig. Zij organiseren in augustus een vierdaagse. Daar konden mensen zich voor het evenement inschrijven.”

Hoe zag jullie programma er gisteren precies uit?

“In totaal hebben we zo’n 110 ondernemers die bij ons aangesloten zijn. Een groot aantal van hen opende gisteren de deuren waarbij er activiteiten werden gehouden. Kinderen konden bijvoorbeeld bij deelnemende ondernemers geschminkt worden, er werden cadeautjes uitgedeeld, er waren proeverijen of klanten konden een blik achter de schermen krijgen. Iedere ondernemer mocht dit zelf bepalen. Daarnaast hadden we drie stadswandelingen. De eerste stadswandeling was in het kader van Groningens Ontzet en belichtte de historie van Groningen. Bij de tweede stadswandeling stonden de Lutje Lokale ondernemers in de spotlights en bij de laatste wandeling ging men specifiek langs de hofjes. Voor deze wandelingen was erg veel belangstelling. Ze waren volledig uitverkocht.”

Hoe belangrijk is deze Lutje Lokale Zaterdag?

“Ik denk dat het heel belangrijk is. We doen dit nu al heel wat jaren. Wat ik zie is dat het evenement gegroeid is. In de beginjaren moesten we ondernemers benaderen om hen mee te laten doen. Nu is het andersom waarbij ondernemers zichzelf aanmelden. Een ander effect is de Stadsgids waarmee bezoekers zelf een route kunnen samenstellen langs de deelnemende ondernemers. Deze liggen tegenwoordig bij veel hotels waardoor ze goed onder de aandacht worden gebracht bij toeristen. Dat heeft een heel goed effect. Daardoor komen mensen, die onze stad niet zo goed kennen, wat makkelijker langs de ondernemers die Groningen uniek maken. Ik heb zelfs een verhaal gehoord dat er toeristen zijn geweest die een aantal nachten hebben bijgeboekt om dit evenement mee te kunnen maken. Dat is toch fantastisch?”

Zet een dergelijk evenement als dit Groningen op de kaart?

“Ik denk dat Lutje Lokale Zaterdag heel goed laat zien wat Groningen uniek maakt. De boetiekjes, de speciale restaurants, de bijzondere winkels. Kijk, niets ten nadele van de grote winkelketens, want die heb je absoluut nodig. Maar winkels die je nergens anders tegenkomt, zijn wel de kers op de taart voor een stad. Je kunt er bijvoorbeeld producten verkrijgen die je nergens anders tegenkomt. Maar ook de persoonlijke aandacht. Zelf zeg ik altijd, ik voel me een halve VVV’er. Bij ons is er veel aandacht voor de klant. Je maakt een praatje, je geeft goed advies, en je helpt mensen op weg. Hebben jullie dit al gezien in onze stad? En daar zou je ook even een bezoekje aan moeten brengen. Die aandacht krijg je in de grote ketens niet, omdat men er daar geen tijd voor heeft.”

Behalve deze editie in het voorjaar vindt er ook in het najaar een Lutje Lokale Zaterdag plaats. Welke editie is succesvoller?

“Ik denk dat je het niet met elkaar kunt vergelijken. In november ga je richting de feestdagen. Je bent dan meer bezig met Sinterklaas en Kerstmis en het inkopen van cadeautjes. De stad oogt dan heel anders. Die editie is belangrijk, maar dat geldt ook voor de editie van gisteren. Je trekt beide keren een heel ander publiek. Dat is ook de reden waarom we het twee keer per jaar organiseren.”

Ik hoor veel enthousiasme…

“Dat enthousiasme is er ook. We willen hier ook absoluut mee doorgaan. Ook omdat onze indruk is dat hierdoor de Groningse ondernemers sterken zijn komen te staan. Lutje Lokale Zaterdag heeft ondernemers dichterbij elkaar gebracht. En wat wel leuk is om te vertellen, is dat het ook hele andere activiteiten heeft ontplooid. Zo organiseren we tegenwoordig avonden waarin we bijvoorbeeld de pensioenen voor zelfstandigen bespreken. Ik kom zelf uit het bedrijfsleven, en als je in een bedrijf werkt, dan worden zulke zaken centraal opgepakt. Als zelfstandig ondernemer is dat er allemaal niet. Daarom is het heel mooi om samen op zo’n avond met elkaar van gedachten te wisselen en om van elkaar te leren. Zo hebben we onlangs ook een informele avond gehad waarbij we zijn wezen jeu-de-boulen. Dat zijn hele mooie bijverdiensten die Lutje Lokale Zaterdag heeft gebracht.”

Komende herfst de volgende editie?

“Absoluut. Daar gaan we voor.”