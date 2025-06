Lot (13) zet de Oosterpoort op z’n kop

Make-A-Wish maakte woensdag de droom waar van Lot (13) uit Hoogezand: voor één dag was ze een echte popster. In de binnenzaal van De Oosterpoort zong ze meerdere liedjes voor een zaal vol vrienden en familie, begeleid door haar zangcoach. Het werd een dag vol muziek, applaus en onvergetelijke momenten.

Lot heeft het zeldzame Rett-syndroom, een neurologische ontwikkelingsstoornis die vooral bij meisjes voorkomt. In haar geval is de aandoening nóg unieker, volgens haar moeder Grietje: “Lot is de enige bekende persoon met haar specifieke genvariant. Hierdoor is er veel onzekerheid over haar toekomst, waaronder hoe oud ze kan worden. Maar op deze dag draaide het even niet om zorgen.”

De middag werd mogelijk gemaakt door Make-A-Wish Nederland, de stichting die wensen vervult van kinderen met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte. Dankzij hun inzet kon Lot haar grootste droom waarmaken: één dag een popster zijn, met alles erop en eraan: aankomst in een limousine en het uitdelen van handtekening.

Voor Lot en haar familie was het optreden veel meer dan zomaar een muzikale middag: “Iedereen verdient het dat zijn of haar dromen mogen uitkomen.”

Voor Grietje blijft het niet bij de wens van Lot. Volgend jaar gaat Grietje een tocht maken door Noorwegen om geld op te halen voor haar initiatief HerinnerDingen voor Rett. Met dit project wil ze andere zieke kinderen helpen om ook onvergetelijke herinneringen te kunnen maken, net zoals Lot dat vandaag deed.