Loket voor subsidie woningisolatie vanaf dinsdag geleidelijk geopend

Foto: Epic Fireworks via Flickr (CC BY 2.0)

Vanaf dinsdag 3 juni kunnen huiseigenaren in Groningen en Noord-Drenthe subsidie aanvragen voor woningisolatie. Wie al isolatie- of ventilatiemaatregelen heeft uitgevoerd of opdracht gaf daartoe, mag dan ook met terugwerkende kracht subsidie aanvragen.

Wie tussen 25 april 2023 en 2 juni 2025 al maatregelen heeft genomen, mag vanaf 3 juni subsidie aanvragen met terugwerkende kracht. Deze mogelijkheid blijft open tot 1 oktober 2026. Aanvragen verlopen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Nieuwe aanvragen voor nog uit te voeren maatregelen zijn mogelijk vanaf 2 september 2025. Dit gebeurt stap voor stap per postcodegebied, om drukte te voorkomen. In augustus 2026 is het loket voor iedereen open. De regeling loopt door tot 2035.

Een isolatieplan van een adviseur is soms verplicht. Dit is nodig bij meerdere maatregelen of als de kosten boven de €10.000 uitkomen. Voor losse, kleinere ingrepen zoals spouwmuurisolatie is het niet nodig. Na goedkeuring van de aanvraag hebben bewoners twee jaar de tijd om de werkzaamheden te (laten) doen.

Alle informatie over de isolatieaanpak en ondersteuning voor woningeigenaren is te vinden op Over de isolatieaanpak – Nij Begun. Alle informatie over (het aanvragen van) de subsidie is te vinden op de website van het SNN: www.snn.nl/isolatienijbegunoverzicht