Lizayra Dessen wint Gerrit Krolprijs

Lizayra Dessen is de winnaar van de vierde editie van de Gerrit Krolprijs, met haar essay ‘Een uitdagende onwetendheid’. De jury noemde haar essay overtuigend en goed doordacht.

De Gerrit Krolprijs is een essaywedstrijd die tweejaarlijks wordt georganiseerd door het Talencentrum en de studie Nederlandse Taal en Cultuur van de RUG. Via deze prijs willen zij aandacht vestigen op het Nederlands als academische taal en een podium bieden aan jong talent. Lizayra Dessen ontvangt 2.000 euro en publicatie van haar essay op literair weblog Tzum.

De essaywedstrijd stond in het teken van het thema ‘AI en cultuur’. Het schrijven van gedichten, romans, liedjes, toespraken, liefdesbrieven en wat dies meer zij, kan moeiteloos overgelaten worden aan de computer. Maar wat gaan we doen met de kunst die robots voor ons maken?

Lizayra Dessen stelt dat AI niet kan optreden als kunstenaar: ‘Kunst zou moeten gaan over zingeving, over een gevoel teweegbrengen bij een ander, over verbinding en over verbazing. Het moet gesprekken starten, mensen bewegen en vragen stellen.’ Kunst die door AI wordt gegenereerd staat altijd met 1-0 achter. Het essay is binnenkort volledig te lezen op literair weblog Tzum. De winnares ontving dinsdag haar prijs uit handen van rector magnificus Jacqueline Scherpen.