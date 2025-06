Live nacompetitievoetbal bij OOG SPORT op zaterdagmiddag

FC Lewenborg gaat op bezoek bij Corenos in de tweede ronde van de nacompetitie (Foto Martijn Minnema)

Zaterdagmiddag is OOG SPORT weer vanaf 15.00 in de lucht met live voetbal. Van drie duels, met Oosterparkers, HFC’15 en FC Lewenborg, zijn liveflitsen te horen. Daarnaast hoor je de tussenstanden van andere wedstrijden.

Spektakel bij Lewenborg

FC Lewenborg gaat op bezoek bij Corenos, inzet is de finale van de nacompetitie bereiken. Corenos wil promoveren, FC Lewenborg wil zijn plek in de derde klasse behouden. Mocht het net zo’n spektakel worden als de vorige wedstrijd van Lewenborg dan belooft het heel wat te worden. Na twee uur en drie kwartier, acht doelpunten, een scorende keeper met de 3-3 in de 11′ minuut van de blessuretijd en winst in ondertal in de verlenging haalde Lewenborg op het tandvlees de tweede ronde.

In de competitie vielen bij wedstrijden van Lewenborg op de kop af gemiddeld vier goals per wedstrijd. Met Corenos treft Lewenborg de nummer twee uit 4E, het eindigde op vier punten van kampioen NEC Delfzijl. Daarom mocht Corenos de eerste ronde overslaan. In Roodeschool wordt om 14.30 afgetrapt.

Oosterparkers één zege verwijderd van promotie

Oosterparkers kan in Assen op neutraal terrein bij winst op VCG uit Geesbroek promoveren naar de vierde klasse. VCG eindigde twaalfde in 4G, Oosterparkers eindigde tweede in de vijfde klasse E. VCG won vorige week na strafschoppen van VVS. Oosterparkers mocht dankzij plek 2 in de competitie de eerste ronde overslaan. Aftrap ook hier 14.30.

HFC’15 treft competitiegenoot

HFC’15 degradeerde vorig seizoen uit de derde klasse, pakte in 4D een periodetitel en gaat nu op jacht naar een plek in de finale van de nacompetitie. Daarvoor moet uit bij Niekerk gewonnen worden. Vorige week won HFC’15 met 3-2 bij FC Assen, Niekerk mocht de eerste ronde overslaan. Net als HFC’15 speelde Niekerk afgelopen seizoen in 4D waar het als tweede eindigde. In de competitie won Niekerk bij HFC’15 met 1-2, in Niekerk won HFC’15 met 1-2. Aftrap 14.30.

Bij al deze wedstrijden geldt dat er bij een gelijkspel eerst verlengd wordt.